巴拿馬研撤和記港口合約 彭博：循正當程序處理 避免訴訟

巴拿馬運河附近共有5個港口，和記港口控制的巴拿馬港口公司（PPC），目前在運河兩端的大西洋與太平洋兩側，分別經營克里斯托瓦爾港（Cristobal）及巴爾博亞港（Balboa）。和記港口於1997年首次獲批這兩大港口的特許經營權，並於2021年再獲續約25年，有效期至2047年。摩通的報告指出，即使退出巴拿馬的港口業務，對長和的影響可能微乎其微。

摩通：對長和影響有限

摩通指根據2024年上半年的數據，長和的EBITDA有15%來自和記港口業務。不過巴拿馬港口的吞吐量，僅佔和記港口整體的3.9%。摩通以此估計，倘若退出巴拿馬港口業務，對長和EBITDA影響將小於1%。至於長和的其他業務，鑑於其專注於歐洲（佔EBITDA 50%以上），在美國的業務有限，即使中美緊張局勢加劇，對其影響仍然有限。摩通的報告稱，在香港上市的綜合企業當中，長和仍是優先之選，主要由於其在香港及內地市場的曝險較小，目標價為50元，維持「增持」評級。長和股價昨跌1.4%，收報38.5元。

外交部發言人林劍在例行記者會表示，香港特區政府已就有關香港公司營運巴拿馬運河附近港口的問題作出回應。巴拿馬是國際投資的匯聚之地，歷來以良好的法治和透明的營商環境聞名於世，相信會為包括中國香港特區企業在內的企業提供公平、公正的環境。

兩律師提告 指經營權違憲

巴拿馬政府尚未採取行動之際，兩名律師已於周一針對和記港口的特許經營權提出訴訟，指相關合約違反巴拿馬憲法。提出訴訟的律師Norman Castro指出，和記港口的特許經營權，包括過多的稅務減免，並將大片土地撥給港口公司，違反憲法保障的「公共利益高於私人利益」的規定。

彭博社指出，倘收回和記港口的經營權，無疑是給特朗普政府的一份大禮。美國國務卿魯比奧周日訪問巴拿馬期間聲稱，必須採取行動遏制中國對巴拿馬運河的「不可接受」影響力。不過根據1999年美國國務院向參議院軍事委員會作證時的結論，和記港口的運作「並未對運河運作或美國在巴拿馬的其他利益構成威脅」。

面對特朗普施壓，巴拿馬總統穆利諾已宣布，將不再續簽與中國的「一帶一路」倡議。巴拿馬政府亦於上月底對和記港口進行審計，向該公司旗下的巴拿馬港口公司（PPC）辦事處展開調查。

和記港口：向巴國政府累積支付51億

和記港口PPC當時發聲明稱，仍致力於在巴拿馬的營運，正全力配合審計。該聲明又稱，過去3年已向巴拿馬政府支付5900萬美元，當中包括預付股息。和記港口又指PPC是巴拿馬政府唯一作為股東的港口營運商，政府從中收取貨櫃運輸費及股息。特許經營期內，和記港口PPC合共支付了6.58億美元（約51.3億港元），遠超巴拿馬其他港口公司支付的金額。和記港口PPC在巴拿馬的基建和設備投資達16.95億美元，99.9%員工為巴拿馬人。

（綜合報道）

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