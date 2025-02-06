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經濟

GUM：上月MPF人均賺4373元

【明報專訊】強積金（MPF）諮詢機構GUM公布1月份MPF表現，據GUM為各類資產所制定的MPF指數顯示，月內「GUM強積金股票基金指數」回報率為2.3%，為資產類別指數中回報率最高（見表），而綜合指數、混合資產指數及固定收益基金指數的回報率，分別為1.6%、1.5%及0.3%。GUM亦按去年12月底MPF資產總值1.29萬億元，以及今年1月底MPF成員475萬人估算，1月MPF成員人均回報為4373元。

股票基金指數回報率2.3%

GUM數據顯示，股票基金內1月份回報最佳為「其他股票基金」指數，按月升5.7%，而「歐洲股票基金」及「美國股票基金」指數，則分別按月升5.6%及3.6%。GUM指出，歐洲企業財報超預期，另加上俄烏戰爭或會和談，令歐洲股票基金於月內反彈。

亞太區股票基金方面，「香港股票基金（追蹤指數）」按月升0.9%，「大中華股票基金」及「香港股票基金」指數分別按月升0.8%及0.6%。「日本股票基金」指數則按月跌0.4%。

「懶人基金」指數升2.1%

另外，混合資產基金方面，俗稱「懶人基金」的「預設投資策略-核心累積基金」指數1月份按月升2.1%，為該資產類別中表現最好；「人民幣債券基金」指數按月升1%。

相關字詞﹕美國股票基金 香港股票基金 混合資產基金 債券基金 退休 退休金 股票基金 強積金

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