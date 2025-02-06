GUM：上月MPF人均賺4373元

【明報專訊】強積金（MPF）諮詢機構GUM公布1月份MPF表現，據GUM為各類資產所制定的MPF指數顯示，月內「GUM強積金股票基金指數」回報率為2.3%，為資產類別指數中回報率最高（見表），而綜合指數、混合資產指數及固定收益基金指數的回報率，分別為1.6%、1.5%及0.3%。GUM亦按去年12月底MPF資產總值1.29萬億元，以及今年1月底MPF成員475萬人估算，1月MPF成員人均回報為4373元。