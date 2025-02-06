A股假後復市 四大指數三跌

四大指數在春節假期後紅盤高開，但其後走勢反覆，收市個別發展。除了深證成分指數外，其餘三大指數均倒跌收市。上證綜合指數一度跌近1%，低見3220點，全日收市報3229點，跌21點或0.65%；滬深300收報3795點，跌22點或0.58%；深圳創業板指數收報2062點，微跌不足1點。深成指則最多升85點或0.84%，收報10,164點，升8點或0.08%。滬深兩市成交增至約1.3萬億元人民幣。

多隻DeepSeek概念股漲停

受惠DeepSeek爆紅帶動，多隻DeepSeek概念股升停板；內地春節檔總票房已突破100億元人民幣，超越去年同期，成為中國電影史春節檔冠軍，消息帶動傳媒娛樂板塊股份升逾2%；昨公布的1月財新服務業PMI遜預期，消費股普遍走弱。

中金公司報告表示，春節長假結束，節假期間內地部分出行及消費數據較好，加上AI科技進步引發全球關注，但投資者對美國關稅政策預期有所反覆，預期隨着外部不確定因素初步釋放，以及AI概念演繹，假後A股市場有望震盪上行。中長期來看，該行認為美國關稅進展及海內外經濟數據表現仍有較大不確定性，A股市場的走勢需關注內地經濟基本面及政策應對，穩增長政策仍有進一步發力空間。