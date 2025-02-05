基金特區：高盛資管籲注意頭條風險 AI投資應更多元化 可加入公用股

頭條風險指由新聞消息影響市場價格的風險，踏入2025年內地新創公司DeepSeek以低成本成功開發高性能AI模型的新聞，不僅引發市場預期先進半導體需求將下降，也令市場開始關注未來AI競賽上大型科技企業與中小型企業之間的差距會否收窄，一度使美國多隻科技股股價大跌，引發市場波動。目前市場仍在評估 DeepSeek對AI發展的影響，惟即使撇除此因素，一眾AI概念股早已面對估值偏高的問題。Wilson-Elizondo指出，現時不少大型企業在制訂資本開支計劃時，傾向投放資源於人工智能之上，此趨勢仍處於初階段，故認為AI投資主題並未完結，但亦不諱言當前的AI主題投資過度集中於科技股，建議投資AI主題應更多元化，由於AI生態系統中並不止科技行業一環，還有不少行業可受惠於AI發展，投資AI主題時加入科技股以外的選項，將有助減低投資風險，公用股是其中一個可加入的選項，鑑於能源及電力供應有限，而人工智能的發展將大幅推升電力需求（見圖），意味公用板塊中的電力股將可受惠。

人工智能發展推升電力需求

除DeepSeek此類意料之外的頭條風險外，今年市場也不乏可預計的頭條風險，如特朗普的關稅政策新聞。Wilson-Elizondo表示，雖然市場已預期特朗普將對進口商品加徵關稅，惟實際加徵幅度，以及會否引發其他國家採取反制行動，也存在不確定性，而這些變數均有可能影響美國通脹回升，還要留意特朗普收緊移民政策，或會推升國內通脹及拖累經濟增長，基於過去數年就業市場是其中一個推高美國通脹的主要因素，儘管難以準確預測相關政策的最終落實規模，但該公司傾向預期特朗普及其團隊將以冷靜頭腦處理，並有望在許多經濟議題上取得成果，而不會出現破壞性的影響。

料聯儲局年內再減息半厘

Wilson-Elizondo續稱，目前美國經濟增長保持強韌，雖然低收入消費者與高收入消費者的消費意欲差距大，惟在樓市及股市等資產衍生的財富效應帶動下，高收入消費者消費意欲未減，整體美國消費仍然強勁，同時就業數據等經濟指標仍然向好，預期今年美國經濟將實現「軟着陸」，通脹相對溫和，將為聯儲局提供減息空間，估計年內局方將減息兩次，每次25點子（100點子等於1厘），相信強韌經濟加上相對寬鬆的貨幣政策，將利好企業盈利，因而看好今年美股表現，並認為今年投資機會將擴闊至大型股以外，相對於小型股較看好中型股，基於小型股較易受到長期較高利率的影響，而在中型股中不乏低波幅高回報的選擇，至於行業方面，除科技股外，亦看好可受惠於特朗普的減稅及放寬監管政策的金融股。

金融股受惠特朗普減稅寬監管

隨着各主要央行展開減息周期，Wilson-Elizondo表示，除了美國市場之外，今年還要留意歐洲市場，儘管在經濟方面，歐洲市場並不算太吸引，其經濟增長模式有點過時，主要建構於廉價石油和製造業出口的基礎上，再加上消費信心不足，以及歐洲兩大經濟體法國和德國的政局不穩問題仍然未解決，但亮點在於估值，現時歐洲股市的估值無論對其歷史而言，還是相對美股而言，也處於偏低的水平，且偏低估值已反映了大部分的負面因素，因此可預期年內要逆轉市場情緒，不需花太多力氣，一旦法國及德國政局稍回穩、或服務業現復蘇，又或消費信心回升，便足以支持資金流向估值吸引的歐股，但亦提醒仍要留意美國對歐洲進口商品加徵關稅的相關風險。

劉敬華 明報記者

[劉敬華 基金特區]