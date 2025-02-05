嘉湖蛇年開齋 3房24年帳升2.6倍

美聯分行助理區域經理羅定康指出，將軍澳天晉3A期5A座中層D室，實用面積361方呎，1房間隔，向東享中央公園景，近日獲買家以639萬元一筆過毋須承做按揭下購入，實呎17,701元。原業主2020年6月745萬元購入，持貨不足5年帳蝕約106萬元或14%，連使費料實蝕145萬元或19%。

SHOUSON PEAK洋房39萬租出

租賃市場於農曆新年前後則連錄大額成交。市場消息指出，南區壽臣山SHOUSON PEAK一幢洋房，實用面積4237方呎，屬5房5套連多用途室間隔，設車庫、2027方呎前後花園及戶外泳池，天台面積924方呎，近日以39萬元租出，實用呎租92元。單位業主登記姓名與阿里巴巴（9988）創辦人馬雲的妻子張瑛相同，並於2021年7月以4.3億元購入，租金回報約1.1厘。

中港商人13萬租龍濤花園複式

中原地產高級資深分區營業董事張仲偉稱，九龍塘窩打老道龍濤花園頂層複式戶，實用面積3899方呎，5房3套間隔連天台，設簇新裝修，為區內罕有的巨無霸單位，農曆新年前以13.3萬元連雙車位租出，實用呎租約34元，新租客為中港商人。單位業主2022年7280萬元購入，租金回報約2.2厘。

另外，祥益地產區域董事袁思賢表示，屯門御海灣2座高層B室，實用面積262方呎，開放式間隔，農曆年前夕獲區內客一次過預繳全年租金，涉約13.2萬元，即平均每月租金1.1萬元，實用呎租42元。上址業主2021年約573.7萬元一手購入，租金回報約2.3厘。