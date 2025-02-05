恒地九建2.86億統一大角嘴舊樓

屬蛇年首個強拍舊樓項目、位於福澤街24至30號（雙號）永發大樓，位於恒地利奧坊．曦岸及九建奧城．西岸兩物業中間，由兩家發展商持有大部分業權，項目昨日公開拍賣，九建物業發展部總經理歐陽志雄在無競爭對手下，以底價2.86億元投得項目，統一業權。

資料顯示，永發大樓佔地約5600方呎，1964年落成，樓齡約61年。據項目估值報告，假設項目以地積比率約8.3倍重建，可重建為1幢25層高的商住項目，總樓面約46,676方呎。

萊坊資深顧問陳致馨表示，修訂強拍條例後，今年已有兩宗強拍申請，有關個案亦受惠於修訂條例，不過因目前樓市不如早前市况熾熱，發展商或財團收購價格均較審慎，預計今年強拍申請只得單位數字申請。

另一邊廂，由資深投資者盧華家族持有的九龍城侯王道93及95號住宅地皮，委托世邦魏理仕及高力以招標形式放售，截標日期為3月18日。項目現時市值約1.95億元，較2022年中放售時市值約3億元下跌1.05億元或35%。

盧華家族放售侯王道地 估值兩年半跌35%

上述地皮面積約3042方呎，規劃為住宅（甲類），地積比率最高9倍，最高可建樓面約27,378方呎，以最新市值1.95億元計，每方呎樓面地價約7123元。地皮已完成平整工程，可隨即進行發展，預計可作精品式商住綜合項目。

高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，上述項目除了正對市建局九龍城衙前圍道發展計劃外，更鄰近啟德發展區，相信將來區內之物業升值潛力定必無限。

世邦魏理仕香港資本市場及私募投資部執行董事莫偉豪稱，上述地盤毋須補地價即可開始發展，屬九龍城區內罕有，新買家可以考慮興建一座商住綜合大樓，或發展為學生宿舍。