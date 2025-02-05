上月樓宇買賣登記失守5000宗 4個月新低

代理：受聖誕新年影響 發展商停推盤

楊明儀指出，去年12月適逢聖誕節及新年假期，發展商暫停推售大型新盤，二手交投亦持續稀疏，以致整體買賣連跌兩個月，宗數累跌35.8%。

另上月則是農曆新年長假期，估計本月登記將繼續於低位徘徊。

至於美國聯儲局及本港主要銀行維持利率不變，及中美博弈白熱化，對樓市影響將於2月底及3月初的登記數字才開始反映。

住宅市道明顯放緩，上月整體住宅樓宇買賣登記錄3626宗及267.43億元，較去年12月的4103宗及325.63億元，分別下跌11.6%及17.9%，買賣連續兩個月下跌，宗數及金額均為去年9月2848宗及208.38億元後4個月新低。