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經濟

香港地產

上月樓宇買賣登記失守5000宗 4個月新低

【明報專訊】去年12月為傳統淡季，市場觀望氣氛濃厚，主要反映去年12月樓市表現的上月整體樓宇買賣登記（包括住宅、車位及工商舖物業）失守5000宗水平。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，綜合土地註冊處數據，上月整體樓宇買賣合約登記錄4938宗，總值367.34億元，較去年12月的5510宗及427.89億元，分別下跌10.4%及14.2%。整體成交再度跌破5000宗水平，宗數及金額同為去年9月3843宗及276.57億元後的4個月新低。

代理：受聖誕新年影響 發展商停推盤

楊明儀指出，去年12月適逢聖誕節及新年假期，發展商暫停推售大型新盤，二手交投亦持續稀疏，以致整體買賣連跌兩個月，宗數累跌35.8%。

另上月則是農曆新年長假期，估計本月登記將繼續於低位徘徊。

至於美國聯儲局及本港主要銀行維持利率不變，及中美博弈白熱化，對樓市影響將於2月底及3月初的登記數字才開始反映。

住宅市道明顯放緩，上月整體住宅樓宇買賣登記錄3626宗及267.43億元，較去年12月的4103宗及325.63億元，分別下跌11.6%及17.9%，買賣連續兩個月下跌，宗數及金額均為去年9月2848宗及208.38億元後4個月新低。

相關字詞﹕楊明儀 整體樓宇買賣合約登記 中原地產研究部

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