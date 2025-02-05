明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

恒基一部推6盤涉約1700伙

【明報專訊】今年將有多個新盤應市的恒地（0012），恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，其銷售團隊蛇年將有6個新盤推售，共涉約1700伙，將「區區有盤開」，除了早前提及的4個項目外，還包括油麻地廟街16至20號項目、涉48伙，及紅磡MIDTOWN SOUTH C1期項目、涉約240伙。被問到對今年樓市走勢，林估計今年全年一手成交可達2萬宗，較去年全年約1.6萬宗，增約4000宗或25%，樓價有望下半年回升。

據恒地去年中期報告顯示，廟街16至20號項目，地盤面積2254方呎，預計重建後樓面約1.3萬方呎；至於MIDTOWN SOUTH（即前稱必嘉坊）C1期項目，屬該系列全新一期，MIDTOWN SOUTH迄今已推出4個期數，其中1及2期已於去年起入伙，3期亦於今年內落成，第4期THE HADDON則於去年起開售。

滙都II周六再賣98伙

有望本周開價的新世界（0017）北角皇都，集團營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，項目會分為3個組別進行銷售，第一組屬優先組別，即投標購入單位的買家、所推薦的最多3名人士，可優先購入價單單位；其他組別分別為大手買家及散客。

此外，泛海（0129） 旗下洪水橋滙都II，以折實均呎10,573元加推98伙，1房折實337.59萬元入場，並首推頂層連天台特色戶，整批於周六以先到先得發售。

另大鴻輝發展的西區德輔道西尚逸，昨日公布「買樓送樓」抽獎結果，集團物業總監彭偉雄在104個號碼球中抽出幸運兒，可獲該盤價值約400萬元的開放式連平台特色戶（單位位於5樓C室、實用面積177方呎）。

到場觀看抽獎結果的得獎者黃先生稱，會與太太商量單位用途。資料顯示，黃先生去年7月以531.16萬元購入10樓F室，實用278方呎1房間隔，呎價1.91萬元。

另外，新世界和港鐵（0066）合作、正重建的大圍站柏傲莊III，據成交紀錄冊顯示，第8A座36樓F室、實用面積473方呎兩房戶，原於2021年6月以996萬元、實呎約2.1萬元售出，惟買家本月3日取消交易，為項目蛇年首宗取消交易個案；上述項目自2021年8月至今累計錄約481宗取消交易，佔已售單位總數約845伙的57%。

相關字詞﹕柏傲莊III 尚逸 皇都 MIDTOWN SOUTH 廟街 恒地 新盤

上 / 下一篇新聞

恒指收升572點 3個月最大升幅 周一低位計彈逾千點 科網股等領漲
恒指收升572點 3個月最大升幅 周一低位計彈逾千點 科網股等領漲
晨星：中國反制美措施規模較預期小
晨星：中國反制美措施規模較預期小
小米升4％ 再創新高 市值曾越萬億 超美團
小米升4％ 再創新高 市值曾越萬億 超美團
蛇年新股「頭啖茶」 古茗集資最多15.8億
蛇年新股「頭啖茶」 古茗集資最多15.8億
許正宇：今年續有優質發行人來港上市
許正宇：今年續有優質發行人來港上市
英重組計劃獲批 遠洋股價彈18％
英重組計劃獲批 遠洋股價彈18％
有線寬頻轉介客戶予HGC 稱享更高速光纖 HGC：合作協議不便透露
有線寬頻轉介客戶予HGC 稱享更高速光纖 HGC：合作協議不便透露
花旗降港今年GDP預測至2.5％
花旗降港今年GDP預測至2.5％
獨董任期上限9年 專業團體醞釀推翻
獨董任期上限9年 專業團體醞釀推翻
獨董Maria Ramos 接任渣打主席
獨董Maria Ramos 接任渣打主席
譚仔停牌 待發內幕消息
譚仔停牌 待發內幕消息
富衛落實銀團貸款 總值117億
富衛落實銀團貸款 總值117億
歐盟加強監管AI 或加劇與美衝突 將公布關鍵指引 違法者或禁運作
歐盟加強監管AI 或加劇與美衝突 將公布關鍵指引 違法者或禁運作
GPT中文答英文提問 被質疑複製DeepSeek編碼
GPT中文答英文提問 被質疑複製DeepSeek編碼
瑞銀季績遜預期 股價曾急跌逾6%
瑞銀季績遜預期 股價曾急跌逾6%
張兆聰：看好港股 港交所可博
張兆聰：看好港股 港交所可博
港元定存一年期年息3.5厘
港元定存一年期年息3.5厘
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
姜靜：貿易戰下 匯市波動增
姜靜：貿易戰下 匯市波動增
技術取勝：名創優品或上試48元
技術取勝：名創優品或上試48元
劉思明：港科技股向好 熱度或擴散至落後股
劉思明：港科技股向好 熱度或擴散至落後股
周顯：再談大生馬氏
周顯：再談大生馬氏
湯文亮：桃花依舊 人面全非
湯文亮：桃花依舊 人面全非
長實蛇年主打5新盤 共逾2700伙 啟德Victoria Blossom土瓜灣市建局項目各涉千伙
長實蛇年主打5新盤 共逾2700伙 啟德Victoria Blossom土瓜灣市建局項目各涉千伙
上月樓宇買賣登記失守5000宗 4個月新低
上月樓宇買賣登記失守5000宗 4個月新低
恒地九建2.86億統一大角嘴舊樓
恒地九建2.86億統一大角嘴舊樓
嘉湖蛇年開齋 3房24年帳升2.6倍
嘉湖蛇年開齋 3房24年帳升2.6倍
皇都戶型多元 高層享維港海景
皇都戶型多元 高層享維港海景
原皇都戲院屬一級歷史建築物
原皇都戲院屬一級歷史建築物
基金特區：高盛資管籲注意頭條風險 AI投資應更多元化 可加入公用股
基金特區：高盛資管籲注意頭條風險 AI投資應更多元化 可加入公用股