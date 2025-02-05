恒基一部推6盤涉約1700伙

據恒地去年中期報告顯示，廟街16至20號項目，地盤面積2254方呎，預計重建後樓面約1.3萬方呎；至於MIDTOWN SOUTH（即前稱必嘉坊）C1期項目，屬該系列全新一期，MIDTOWN SOUTH迄今已推出4個期數，其中1及2期已於去年起入伙，3期亦於今年內落成，第4期THE HADDON則於去年起開售。

滙都II周六再賣98伙

有望本周開價的新世界（0017）北角皇都，集團營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，項目會分為3個組別進行銷售，第一組屬優先組別，即投標購入單位的買家、所推薦的最多3名人士，可優先購入價單單位；其他組別分別為大手買家及散客。

此外，泛海（0129） 旗下洪水橋滙都II，以折實均呎10,573元加推98伙，1房折實337.59萬元入場，並首推頂層連天台特色戶，整批於周六以先到先得發售。

另大鴻輝發展的西區德輔道西尚逸，昨日公布「買樓送樓」抽獎結果，集團物業總監彭偉雄在104個號碼球中抽出幸運兒，可獲該盤價值約400萬元的開放式連平台特色戶（單位位於5樓C室、實用面積177方呎）。

到場觀看抽獎結果的得獎者黃先生稱，會與太太商量單位用途。資料顯示，黃先生去年7月以531.16萬元購入10樓F室，實用278方呎1房間隔，呎價1.91萬元。

另外，新世界和港鐵（0066）合作、正重建的大圍站柏傲莊III，據成交紀錄冊顯示，第8A座36樓F室、實用面積473方呎兩房戶，原於2021年6月以996萬元、實呎約2.1萬元售出，惟買家本月3日取消交易，為項目蛇年首宗取消交易個案；上述項目自2021年8月至今累計錄約481宗取消交易，佔已售單位總數約845伙的57%。