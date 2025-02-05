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經濟

香港地產

長實蛇年主打5新盤 共逾2700伙 啟德Victoria Blossom土瓜灣市建局項目各涉千伙

【明報專訊】踏入蛇年，各大發展商公布新一年推盤計劃，作為龍頭發展商的長實（1113），蛇年將主力發售5個項目，涉及逾2700伙，當中不乏約千伙大型樓盤，包括啟德跑道區Victoria Blossom，以及與市建局合作的土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街項目，惟早前兩度申請預售均被拒的安達臣道首置上車盤項目，暫未列入今年推售計劃內。

明報記者 林尚民、江俊洋

長實昨日舉行新春團拜活動，長實營業部副首席經理楊桂玲、高級營業經理梁焯鏗、營業經理陳詠慈、詹勳榮，以及一眾地產代理高層均有出席。該公司指出，集團蛇年將主力部署推售5個項目，全新項目包括中半山波老道項目2期、Victoria Blossom、元朗錦田北錦泰街及與市建局合作發展的土瓜灣項目，連同已開售的黃竹坑港島南岸Blue Coast 1及2期，共涉逾2700伙。

安達臣道項目未列今年推售計劃

上述樓盤中，以Victoria Blossom規模最大，項目涉約1005伙，當中一期早前已獲批預售，該期將提供307伙，預計2027年2月落成，樓花期約24個月，其餘期數則暫未申請預售（截至去年12月底地政總署資料顯示）。另一個約千伙大盤，則為土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街市建局項目，將提供約1000伙。

此外，長實今年不乏矚目豪宅盤推售，為中半山波老道項目2期（一期為21 BORRETT ROAD），項目已屆現樓，共提供66伙。長實營業部副首席經理楊桂玲表示，集團旗下項目持續錄得成交，相信減息及政府推行的措施等種種利好因素有助增強市民入市信心，並看好蛇年樓市暢旺。另同系沙田名日．九肚山1座7樓A室，實用面積1213方呎，4房2套間隔，昨日以1879.1萬元售予來港度歲內地客，實呎15,491元。

綜合市場消息，昨日市場共錄約10宗一手成交，原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通或相關人士持有、現時賣方為金鋑的何文田傲玟，昨以招標售出3座28及29樓A室頂層複式戶，實用面積3383方呎、5房5套間隔，連戶外泳池及天台，成交價逾1.1億元，創項目新高，呎價32,632元。

傲玟頂層複式逾1.1億沽 創項目新高

嘉里（0683）旗下已屆現樓的屯門掃管笏滿名山山庭H37號洋房，實用面積1785方呎、3套房間隔，連1033方呎花園、777方呎天台，以3368萬元售出，實呎18,868元，買家享有120日成交期，並有1個車位認購權，若購買車位則有88萬元回贈。資料顯示，洋房原於2020年6月4000萬元售出，當時相關買家享1138天特長成交期，單位上月撻訂料發展商殺訂約520萬元或13%，現成交價較舊價低632萬元或16%，料與成交期不同有關。

相關字詞﹕滿名山 傲玟 21 BORRETT ROAD Victoria Blossom 長實

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