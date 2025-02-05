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經濟
2025年2月5日星期三
技術取勝
投資策略
恒指收升572點 3個月最大升幅 周一低位計彈逾千點 科網股等領漲
晨星：中國反制美措施規模較預期小
小米升4％ 再創新高 市值曾越萬億 超美團
蛇年新股「頭啖茶」 古茗集資最多15.8億
許正宇：今年續有優質發行人來港上市
英重組計劃獲批 遠洋股價彈18％
有線寬頻轉介客戶予HGC 稱享更高速光纖 HGC：合作協議不便透露
花旗降港今年GDP預測至2.5％
獨董任期上限9年 專業團體醞釀推翻
獨董Maria Ramos 接任渣打主席
譚仔停牌 待發內幕消息
富衛落實銀團貸款 總值117億
歐盟加強監管AI 或加劇與美衝突 將公布關鍵指引 違法者或禁運作
GPT中文答英文提問 被質疑複製DeepSeek編碼
瑞銀季績遜預期 股價曾急跌逾6%
張兆聰：看好港股 港交所可博
港元定存一年期年息3.5厘
人民幣定存高息精選
姜靜：貿易戰下 匯市波動增
技術取勝：名創優品或上試48元
劉思明：港科技股向好 熱度或擴散至落後股
周顯：再談大生馬氏
湯文亮：桃花依舊 人面全非
長實蛇年主打5新盤 共逾2700伙 啟德Victoria Blossom土瓜灣市建局項目各涉千伙
恒基一部推6盤涉約1700伙
上月樓宇買賣登記失守5000宗 4個月新低
恒地九建2.86億統一大角嘴舊樓
嘉湖蛇年開齋 3房24年帳升2.6倍
皇都戶型多元 高層享維港海景
原皇都戲院屬一級歷史建築物
基金特區：高盛資管籲注意頭條風險 AI投資應更多元化 可加入公用股
技術取勝：名創優品或上試48元
【明報專訊】海底撈料15.5元有沽壓（圖）
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