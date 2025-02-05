姜靜：貿易戰下 匯市波動增

【明報專訊】過去一周，美國的關稅政策發展可謂是峰回路轉，隨着雙方開出條件和持續談判，貿易關係亦反覆惡化和緩和。總結貿易戰1.0的經驗和目前宏觀經濟形勢，筆者所在的研究團隊估計未來外匯市場的走勢將有幾大特點。首先，隨着貿易談判持續進展，匯市雙向波動性將增加，正如貿易戰1.0的時候，美元兌亞洲貨幣先後經歷兩波升跌浪。類似的發展在過去一周亦有出現，美匯指數周一高開，其後抹去所有升幅，加元、墨西哥披索和人民幣先跌後轉漲。高Beta系數貨幣在2018年貿易戰期間見明顯受壓，即使該國未直接被牽涉，其中澳元、紐元兌美元分別跌8.8%和10.1%（2018年3月至10月）。除高波動性貨幣，筆者的團隊估計加元、墨西哥披索、歐元、人民幣，以及部分與人民幣相關性較高的亞幣，如韓圜、泰銖和大馬令吉，未來將面臨貶值壓力。
對於亞幣，我們預期未來有關當局將介入外匯市場，以限制匯價過度波動。另一方面，內向型貨幣（貿易開放程度較低、與人民幣的相關性較低）如菲律賓披索及避險貨幣，如日圓、瑞士法郎，可能受影響較小。
最後，關稅措施可能在短期內對美國造成一定的通脹風險，導致市場對美聯儲政策減息路徑的重新定價。根據2024年數據，加拿大、墨西哥和中國3國合計佔美國去年全球進口商品總值的42%；在出口方面，美國對這些國家的出口佔去年全球出口商品總值的40%以上。因此，加徵關稅可能會令美國的去通脹趨勢受阻，美聯儲的減息進程亦會延後，支撐美元；特朗普亦承認貿易戰可能將使美國人短期內感受到痛苦。同時，由於關稅和貿易戰可能會削弱全球貿易和經濟增長，並打擊市場情緒，因此任何美元的整體回調幅度有限。