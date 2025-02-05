姜靜：貿易戰下 匯市波動增

對於亞幣，我們預期未來有關當局將介入外匯市場，以限制匯價過度波動。另一方面，內向型貨幣（貿易開放程度較低、與人民幣的相關性較低）如菲律賓披索及避險貨幣，如日圓、瑞士法郎，可能受影響較小。

最後，關稅措施可能在短期內對美國造成一定的通脹風險，導致市場對美聯儲政策減息路徑的重新定價。根據2024年數據，加拿大、墨西哥和中國3國合計佔美國去年全球進口商品總值的42%；在出口方面，美國對這些國家的出口佔去年全球出口商品總值的40%以上。因此，加徵關稅可能會令美國的去通脹趨勢受阻，美聯儲的減息進程亦會延後，支撐美元；特朗普亦承認貿易戰可能將使美國人短期內感受到痛苦。同時，由於關稅和貿易戰可能會削弱全球貿易和經濟增長，並打擊市場情緒，因此任何美元的整體回調幅度有限。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]