歐盟加強監管AI 或加劇與美衝突 將公布關鍵指引 違法者或禁運作

報道引述消息稱，歐盟正與逾百名市場參與者討論通用AI實用守則，預期4月完成，預期影響美國Open AI旗下GPT-4、Google的Gemini等模型。社交平台facebook母公司Meta（美：META）等已警告，歐盟收緊監管妨礙AI創新和投資。據報大型科企主要不滿，該法律要求開放AI模型程式碼給其他機構以檢視風險，而且小型初創企業獲豁免遵守部分安全規例是不公平。

大型科企不滿開放模型程式碼

特朗普上月在世界經濟論壇曾批評，不少大型科企來自美國，歐盟加強監管和威脅罰款是變相徵稅，對此作出重大申訴。他早前形容歐盟對待美國很差，必以關稅報復。為緩和緊張氣氛，《金融時報》上月中報道，歐盟正檢討針對Meta、Google和蘋果公司等，有關違反《數碼市場法》濫用市場主導地位的調查，相信可能縮減或改變調查範圍，暫停罰款等裁決。但特朗普周一煞停加拿大和墨西哥的廣泛關稅，周二又稱會與國家主席習近平通電話，關稅戰緩和，支持美股周二氣氛改善，科技股為主的納斯達克指數早段曾回升逾1%至19,500點水平，標普500指數亦重上6000點關口。AI晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）曾反彈逾3%，受惠AI概念的軟件公司Palantir（美：PLTR）季度業績和指引都勝市場預期，股價抽升27%以上創新高。但藥廠默沙東（美：MRK）業績指引不及預期，股價曾急挫逾10%。

納指早段升逾1% Nvidia彈

新加坡叫車平台Grab（美：GRAB）股價曾急升12%。彭博引述消息指該公司研究收購印尼同業GoTo，鞏固東南亞叫車龍頭地位，公司估值逾70億美元，其中一個考慮中的方式是合併兩者股份，每股作價100印尼盾以上，相當於溢價20%。

金價周二曾見每盎司2840美元以上、再創新高，今年來累積升逾8%，美債息則向下，主要由於美國數據偏弱支持減息。美國勞工流動調查報告（JOLTS）顯示，去年12月職位空缺跌至760萬，少於市場預期800萬，亦是3個月最少。

（綜合報道）

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