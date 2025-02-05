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經濟

獨董任期上限9年 專業團體醞釀推翻

【明報專訊】港交所（0388）在加強獨立非執行董事監管工作或遇暗湧。獨董任職6家上市公司上限及9年任期上限的新規定在今年7月1日生效前，據悉有專業團體正醞釀為獨董最長任職9年修訂翻盤。有團體就諮詢收回意見進行分析，認為港交所建議收到贊成意見數量雖剛過半數，但大多來自機構及個人投資者，而提反對意見的專業團體，涉及會員數目超越3萬（見表），上市公司亦來自中外不同背景。有意見指儘管贊成、反對者「含金量」有別，但是在諮詢時，當局將機構和團體回應與個人回應一樣視作一份計算，難免引起爭議。

多個專業團體反對 涉逾3萬會員

正當公眾以為獨董任職9年之議已經塵埃落定之際，最近市場內卻因應去年港交所發出的諮詢結果，再有聲音提出質疑。本報獲取相關專業團體就今次諮詢收回意見進行的分析資訊，當中發現，純按9年獨董不能留任的問題而有表態的，贊成和反對回應分別為126和120，佔比51％及49％，但是贊成的意見有42％為個人，有53份個人意見，大多未有提供理據。

本報翻查諮詢意見，發現贊成建議的機構投資者，包括全球最大基金之一貝萊德，以及挪威主權基金等，專業團體亦包括會員眾多的證券及期貨專業總會。

反對者包括多個會員數目眾多的專業團體。本報翻查表達反對意見的上市公司，除包括市值近4萬億元的股王騰訊（0700）及重磅科網股美團（3690）外，亦包括友邦保險（1299）及保誠（2378）等大型跨國保險公司、英資太古股份（A股：0019、B股：0087）及太古地產（1972）、長實（1113）及新鴻基地產（0016）等華資大孖沙、東南亞資本的永泰地產（0369），以及在港猶太籍資本的中電（0002）等，這些上市公司均有提供反對理據。

騰訊等多家上市企業提反對理據

有關分析認為，發聲反對的專業團體所代表的會員超過3萬，由於反對者為具代表性的企業、機構和團體的回應卻與個人回應一樣視作一份計算，會令他們覺得他們的代表性被漠視。若果因此得出51％贊成、49％反對的結果，便造成贊成意見佔多，便去設定獨董任期大限，做法極為不妥當和不公平。

隨着七一落實諮詢結果的日子漸近，獨董任期上限最終是否如期落實，相信會有更多反對聲音或會反撲，建議能否落實仍存暗湧。

明報記者

相關字詞﹕美團 中電 保誠 太古城 港交所

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