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經濟

有線寬頻轉介客戶予HGC 稱享更高速光纖 HGC：合作協議不便透露

【明報專訊】近日有有線寬頻（1097）家居寬頻客戶收到銷售人員通知，稱由於有不少客戶投訴其寬頻服務速度不足，故可將客戶轉介予和HGC（環球全域電訊）以享有更高速光纖到戶寬頻服務，形式是即時終止有線寬頻家居寬頻服務合約，並轉介至HGC另簽新約。有線寬頻發言人指這是銷售團隊與合作方的操作，並且在其欠缺網絡覆蓋的區域向客戶提供選擇。環電則指有關安排是商業合作協議，詳情不便透露。

明報記者 陳偉燊

有線發言人：屬銷售人員操作

有有線寬頻客戶向本報表示，其家居寬頻合約原至明年底才屆滿，但近日收到有線銷售人員主動通知，可選擇轉至HGC以享有更高速寬頻服務，目前其所繳交月費約118元，HGC則提供月費109元3年約另加180元安裝費用。

該客戶稱，銷售人員向他表示，兩間公司合作早於農曆新年假前開展，主要是有線旗下網絡不少地區未有光纖覆蓋，故轉介予HGC，令客戶有更高速寬頻的選擇。當客戶問及若不轉台的安排時，有線寬頻會否繼續按合約餘下日子提供服務，銷售人員指仍會提供服務至完約。

有線寬頻發言人回覆本報：「（有關安排）屬於銷售人員的操作。」公司稱，過往亦曾經有和其他電訊商在銷售層面合作，在沒有光纖覆蓋的地區，藉此向客戶提供選擇，過往他們亦有和其他合作方合作。

至於環電方面則回應稱：「鑑於商業合作協議，不便透露。」

HGC積極拓港市場 擬購香港寬頻

有線寬頻近年股權易手，其除了進行大股東提供債務融資、交還有線電視牌照並專攻免費電視，以及出售IP地址套現，其電訊業務面對激烈競爭下，寬頻及電話用戶截至去年6月底只餘15.1萬及5.2萬名。集團去年中期業績報告，更透露解散直接銷售團隊，轉以電話及網上銷售。

至於HGC自接手前和記固網業務，除了擴大在港固網建設，亦持續到海外擴張。截至去年10月下旬，其家居用戶增至40萬名。去年12月該公司母企I Squared擬第二度向本港另一家主要電訊商香港寬頻（1310）提出要約，進一步尋求擴張本地電訊業務，現時正待發出正式要約。

相關字詞﹕環球全域電訊（HGC） 有線寬頻

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