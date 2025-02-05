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經濟

英重組計劃獲批 遠洋股價彈18％

【明報專訊】內房股遠洋集團（3377）周一晚發出通告公布，其英國的重組計劃已經獲得英格蘭法院批准。股份於周二開市後股價急彈，曾經高見0.3元，升幅達36.4%或0.08元，收市升幅收窄至18.18%或0.04元，報0.26元，全日成交約1201.2萬元。

港協議安排聆訊延至本月19日

遠洋集團表示，根據英格蘭法院於今年2月3日作出的判決，英國重組計劃已經獲得批准。公司將適時另行刊發公告，以知會股東、公司證券持有人及其他投資者有關重組的任何重大發展情况，包括但不限於重組計劃生效日期、香港協議安排生效日期及重組生效日期的發生時間。

此前遠洋集團曾經公布，根據香港法院作出的指令，於今年1月24日的香港協議安排批准聆訊已經被撤銷，並將延期至2月19日上午10時正。

重組計劃涉本金逾436億

根據外電報道，今次遠洋集團的重組計劃，涉及本金逾56億美元（約436.8億港元），由於跨司法管轄區，並且觸發英國法院跨類別強制裁定。

根據英國頒發的判決書，今次重組所劃分的4個組別中，A組債和C組債分別獲有關債權人100%和81.5%贊成票支持，投票率依次為各自組別未償還債務本金總額的86.2%及84.5%；B組債和D組債的贊成票比重分別為47.7%、34.9%，投票率依次為73.9%和61.9%。由於B組債和D組債未能取得最低75%的贊成票，重組計劃依據跨類別強制裁定通過。

相關字詞﹕債務重組 內房 遠洋集團

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