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經濟
新股

蛇年新股「頭啖茶」 古茗集資最多15.8億

【明報專訊】蛇年首新股 蛇年首隻新股、內地現製茶飲品牌古茗（1364）昨日（4日）起至7日招股，成為繼奈雪的茶（2150）、茶百道（2555）之後的香港第三隻茶飲股。古茗全球發售1.59億股，香港公開發售部分佔一成。每股招股價介乎8.68元至9.94元，集資最多約15.8億元。每手400股，入場費4016.1元（見表），預計下周三（12日）掛牌，高盛及瑞銀為聯席保薦人。

騰訊等5基投認購佔37％

截至昨晚9時左右，據市場數據古茗公開發售部分已獲4.15倍超額認購、券商共借出8.12億元孖展，其中以富途借出5.7億元最多。值得留意的是，古茗是次引入騰訊（0700）全資擁有的Huang River Investment及私募股權公司LVC等5名基石投資者，合共以7100萬美元（約5.5億港元）認購股份。按招股價中間價計，涉及認購約5940.92萬股，相當於全球公開發售股份的約37.46%。基石投資者認購股份設6個月禁售期。

古茗早於去年1月遞表，及後申請逾期失效。至去年12月初，古茗終獲中證監批出境外上市的備案通知書，擬發行不超過4.41億股境外上市普通股。彭博社早前曾引述知情人士報道稱，古茗計劃集資約3億美元（約23.4億港元），是次集資額較市傳集資額為低。

集資額較市傳23億少

根據招股書，古茗主要銷售果茶、奶茶及咖啡3類飲品。集團去年首3季錄得收入64.4億元（人民幣，下同），按年上升15.6%，純利亦升11%至11億元，毛利率則跌0.5個百分點至30.5%。期內GMV為166億元，按年增加20.4%。集團並預料去年全年純利將不少於14億元，依次計算集團招股價歷史市盈率介乎13.4倍至15.3倍。

古茗門店主要通過加盟模式運營，截至去年11月底共擁有9823間門店。集團計劃將集資所得資金用於擴充信息技術團隊、提升業務管理和門店運營數碼化、加強供應鏈能力及提高消費者認知度等。

明報記者 邱潤青

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