小米升4％ 再創新高 市值曾越萬億 超美團

摩根士丹利表示，小米去年全年交付13.5萬輛電動車，是產能提升的里程碑，加上仍積壓不少訂單，第二款電動車料於今年推出及交付，且極有可能取得成功。小米已將2025年電動車出貨量目標訂為30萬輛，相信「電動車+AIoT」整合令小米比起同業更具競爭力，是今年重要的正面股價催化劑。

大摩上調目標價至45元

大摩亦預期，小米AIoT和智能手機業務今年收入可錄得增長，AIoT將於今年推出創新產品；智能手機可達致市場份額增長，進一步改善產品結構。該行相應地將目標價由35元上調至45元，維持「增持」評級，續列首選股。

此外，大模型性能測試平台Chatbot Arena LLM Leaderboard昨公布最新一期大模型排行榜，阿里巴巴（9988）旗下阿里雲1月29日發布的「通義千問」旗艦版模型Qwen2.5-Max超越DeepSeek V3等模型，以1332分位列全球第七名。阿里昨收市報97.65元，升3.88%，連升第六個交易日，累升近19%。