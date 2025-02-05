晨星：中國反制美措施規模較預期小

【明報專訊】中國昨就美國加徵關稅採取反制措施，晨星亞洲股票市場策略師Kai Wang認為其規模小於該行預期，鑑於只有約12%的美國進口商品需繳納關稅，此舉僅具象徵意義。然而，高盛發表報告指出，反制措施不僅是加徵關稅，還包括出口禁令、不可靠實體清單和反壟斷調查，反映中國具備更加協調和全面的應對策略。
Kai Wang指出，美國對中國加徵10%關稅的首波攻勢或進一步加劇中國面臨的宏觀經濟逆風，但實際影響主要集中在家電、家具、鋰電池及電動車等對美國收入依賴較高的行業。考慮到特朗普以往不可預測的政策風格，貿易戰升溫風險仍未消除，至少未來4年內市場波動性風險依然存在。
高盛：中國策略更協調全面
高盛表示，雖然中國反制措施規模較小，但同時宣布出口禁令、不可靠實體清單和反壟斷調查，與2018年至2019年中美貿易戰相比，是次措施反映政策制定者採取了更協調和全面的做法。該行認為，中美貿易未來走向仍不明朗，未來值得留意美國對中國報復的反應、特朗普與國家主席習近平的潛在通話，以及人民幣匯率中間價。針對美國液化天然氣（LNG）出口，晨星總監Chokwai Lee認為，中國對美國LNG徵收10%關稅對中國能源企業影響有限。