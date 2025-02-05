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經濟

恒指收升572點 3個月最大升幅 周一低位計彈逾千點 科網股等領漲

【明報專訊】美國推遲對加拿大、墨西哥加徵關稅30日，白宮更指總統特朗普短期內會與中國國家主席習近平通電話，刺激港股昨日早上最多升逾660點，雖然午後中國出招反制美國，對美國部分商品加徵10%至15%關稅，一度拖累港股升幅收窄至80點，惟低位迅即V形反彈，收報20,789點，創近3個月高，以周一低位計更彈升逾千點。科網、新能源車股領漲（見表），科指升逾半成 ，跑贏大市。升市下，成交回升至逾千六億元，創近1個月高。

明報記者

恒指裂口高開271點後升幅擴大，最多升3.31%，創逾3個月最大升幅，高見20,885點，升668點，收市升572點或2.8%，報20,789點，是去年11月7日後收市高位。國指、科指更創近4個月新高，分別升3.5%及5.1%。科指更連升5日，累升一成。內地A股最後一日假期，北水續休市，但大市成交連續兩日上升，昨日成交金額增至1618億元，是1月8日後最多。

阿里連升6日累漲近兩成

科網股領漲，阿里巴巴（9988）升3.9%，連升6日累漲一成九；騰訊（0700）亦連升5日，收市升4.1%，成交居首達130億元；小米 （1810） 升4.2%、美團（3690）升近6%。新能源車股做好，小鵬汽車（9868）勁升12.4%，為表現最佳國指成分股；理想汽車（2015）急彈8.7%；比亞迪（1211）及蔚來（9866）升逾4%。晶片股上揚，中芯（0981）再升8.5%；華虹（1347）升逾12%；晶門（2878）爆升16.7%。中國對鉬等相關物項實施出口管制 ，中國稀土（0769）升近12%；洛陽鉬業（3993）升5.8%。

大摩籲避開29中資股

摩根士丹利發表報告指出，美國對中、墨、加實施加徵關稅的速度及範圍超出該行預期，不利企業盈利增長、全球流動性或估值。在貿易相關風險、估值過高和獲利上行空間不足背景下，投資者應從亞洲科技股中獲利離場。大摩並重申對中國股票持謹慎看法，建議採防守策略。報告並建議投資者迴避29隻中國企業股票，認為它們面臨關稅風險，其中港股包括阿里巴巴 、創科（0669）、瑞聲科技 （2018）、比亞迪電子 （0285）及美的集團 （0300）等，指阿里有10%收入來自美國，創科實業更有八成收入來自美國、墨西哥和加拿大。大摩預期今年恒指及MSCI中國基本目標分別是19,400點及63點，較現水平分別有4.2%及3.6%下跌空間。

分析：未必再有很大升幅

獨立股評人熊麗萍表示，Ａ股今日復市，估計開紅盤機會大，因放假期間有多個好消息未反映，包括內地AI企業DeepSeek爆紅令AI股上升、特朗普押後實施部分國家關稅等。不過，港股升到現水平，估計未必再有很大升幅，除非恒指能突破21,300點，才能形成上升軌，但認為較難，因為除了特朗普政策外，人民幣匯價亦是市場擔憂。

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