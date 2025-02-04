佳翠苑凶宅未補價130萬沽 呎價3002元 同見13年新低

凱德苑未補價453萬沽 近半年新高

不過，部分未補價居屋成交價卻創近期新高。中原地產高級分行經理任展雄表示，近月交投較少的長沙灣凱德苑，位於高層8室一房戶，實用面積379方呎，放售逾兩月以453萬元未補價易手，實呎11,953元，成交價創去年8月後屋苑新高，買家為同區上車客。原業主2020年11月約310萬元向房委會一手購入，持貨4年多，帳面獲利143萬元或46%。

另市區大型屋苑於新春期間不乏成交，中原首席分區營業經理王秉義表示，奧運站柏景灣7座低層A室，實用面積737方呎，3房1套連儲物房，以新春意頭價1336.6萬元沽出，實呎18,136元，買家為外區客；原業主2000年以424.9萬元購入，持貨近25年，帳面獲利逾911萬元或2.1倍。利嘉閣高級聯席董事甘尚德稱，同區君滙港1座中高層C室，實用面積516方呎，兩房間隔，以900萬元易手，實呎約17,442元。原業主2008年約510萬元購入，持貨近17年，帳面獲利390萬元或76%。