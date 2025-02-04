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經濟

香港地產

Dr. Kong相關人士1.76億購蘢薈一籃子物業

【明報專訊】近期部分財團以「蝕讓價」拆售工廈物業，吸引部分投資者入市。其中著名健康鞋專門店Dr. Kong相關人士，新近以1.76億元購入凱龍瑞集團旗下長沙灣新式工廈蘢薈一籃子物業，呎價僅約5447元，與凱龍瑞當年收購時每呎樓面地價相若。

資料顯示，上述物業為長沙灣青山道550至556號蘢薈3樓及18樓全層，面積合共32,314方呎，連4個車位及部分廣告牌，農曆年前以1.76億元售出，呎價約5447元，新買家以利萊有限公司登記，公司董事包括江錦芳、江羚等，為Dr. Kong相關人士。

上述項目前身為長沙灣恆發工業大廈，凱龍瑞2021年以約9.65億元購入，可建樓面約19萬方呎，每方呎樓面地價約5078元，與今次Dr. Kong購入呎價相若，若連同建築費，料凱龍瑞屬蝕讓價沽貨。

去年11月逾半億購新德園洋房

值得一提的是，Dr. Kong相關人士近月亦入市豪宅，其中江羚及相關人士，去年11月曾以5067萬元購入九龍塘新德園一間雙號屋，實用2882方呎，實呎17,582元。

此外，麒豐資本旗下觀塘新式工廈海傲，同樣以蝕讓價拆售，早前獲人氣大熱角色Labubu系列及Molly之設計師龍家昇及王信明，分別以約3665萬元及1852萬元入市共逾萬方呎樓面，總額涉約5517萬元。資料顯示，王信明同時以150萬元購入海傲一個車位，連同以3665萬元購入之18樓全層，合共作價3815萬元。

登打士廣場3樓招租 意向月租18.8萬

另一方面，利嘉閣（工商舖）地產商舖部/商業部及投資部首席聯席董事陳頴嫻表示，旺角登打士街登打士廣場3樓全層，建築面積約3024方呎，現以月租約18.8萬元招租，呎租約62元。

相關字詞﹕麒豐資本 海傲 Dr. Kong 凱龍瑞 蘢薈

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