地產代理分行按月再減近百間

地產代理監管局最新數據顯示，截至2025年1月底，反映分行數目的營業詳情說明書錄得6626份，較去年12月底減少96份或1.4%，並連跌4個月共167份或2.5%，為2017年6月後的逾7年半來最少，亦較2021年11月高位7222份，減少596份或8.3%。

值得留意的是，有關數字過往1月份均錄得較大跌幅，如2024年1月的6805份，就較2023年12月7048份少243份或3.4%，而2023年1月錄得的7012份亦較2022年12月7154份少142份或2%。

持牌代理3.8萬 3年跌近4000人

此外，截至上月底，全港持牌代理人數錄得38,443人，較去年12月底38,482人，按月減少39人或約0.1%，數字連跌9個月共減673人，為2017年12月後逾7年新低，並較2022年2月高峰位42,408人，累計減少3965人或9.3%。

資料顯示，對上一次代理人數最長跌勢，為2023年4月至2024年2月，持牌代理人數連跌11個月共2023人或4.9%，至39,051人。