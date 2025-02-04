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經濟
2025年2月4日星期二
股市最前線
港股蛇年開局曾挫460點 收跌7點 關稅戰拖低出口股 創科插5%
人幣曾失守7.37 見27月低 華據報擬向美承諾不貶值
港12月零售跌9.7% 珠寶銷售挫13.8%
中國財新製造業PMI 跌至50.1 近4個月低
余偉文：港息料朝向下調 惟關稅影響待觀察
賭收連跌兩月內地客減 拖跌濠賭股 金沙中國上季淨收入跌18％ 股價挫7%
張德熙：金價今年或升穿3000美元
富力兩大股東 3億股強制轉手
證監下財年預算增7.2％ 李慧琼：公營機構有責任「開源節流」
美股開市急插後跌幅收窄 墨西哥稱關稅押後 美匯指數回落
資金湧日圓避險 兌美元漲至154.3
OpenAI推新AI工具「深度研究」
張兆聰：新地低位現大陽燭可留意
港元定存匯豐7日年息高見9厘
美元定存高息精選
黃雯怡：優必選暫上望90元
陳頴峯：「代幣化禁制令」突顯港金融科技司法創新
薛偉傑：受DeepSeek恐慌效應刺激 美國會提案與中國AI完全脫鈎
技術取勝：裕元不宜跌穿10天線
何民傑：美加關稅 中國或成贏家
劉思明：恒科指未乘AI熱潮突破 只宜待回調吸
周顯：高官減薪 滅赤先決條件
湯文亮：玄學家與分析員的分別
恒地蛇年部署推10盤 涉逾5100伙 韓家輝：二部擬推逾3700伙 九龍城項目擬今季登場
新世界蛇年主打4盤 涉約2100伙
地產代理分行按月再減近百間
Dr. Kong相關人士1.76億購蘢薈一籃子物業
佳翠苑凶宅未補價130萬沽 呎價3002元 同見13年新低
英夫婦3.9萬租THE ASTER兩房戶
美元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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