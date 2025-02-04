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經濟
國際金融

資金湧日圓避險 兌美元漲至154.3

【明報專訊】美國政府宣布新關稅措施後，日圓抵住了美元升值的衝擊，兌每美元昨晚漲至154.3，每百日圓兌港元維持5算，反映日圓在動盪時期的避險價值。麥格理策略師Gareth Berry指出，由於日本央行處於加息周期，日圓正重新顯現其避險屬性，同時美國國債孳息率已經過高，並會在避險情緒下回落，導致美元兌日圓走低。

日本央行昨公布1月會議紀錄的意見摘要，反映加息與日圓疲軟的關係。幾名日本央行官員在會議指出，日圓疲軟導致進口成本上升，促使更多企業提高物價，有可能導致通脹升幅超出預期。央行內部有意見認為，為防日圓進一步下跌及金融活動過熱，央行應進一步加息。

部分官員提出，價格上漲的風險已更偏向上行，日本央行必須「及時、逐步」加息。有與會官員認為，加息後實際利率仍為較大的負值，指出「有必要縮小負值」。路透社分析指出，日本央行官員的論點，反映即使日本央行在1月會議將短期利率上調至半厘，未來仍可能繼續分階段提高利率。日圓是今年以來，兌美元唯一持續走高的G10貨幣。

金價續破頂 高見2830美元

不過部分市場分析認為，由於日本對美國也有巨額貿易順差，因此日本也有可能成為美國的關稅目標，暫未清楚日圓的避險吸引力能否持續。

美匯指數升至接近3周高位之際，以美元計價的金價仍維持升勢。現貨金上周五漲至每盎司2817美元的歷史高位後，昨晚高見2830美元，繼續破頂。蒙特利爾銀行的報告指出，關稅為金價帶來動力，這不僅因為關稅帶來的通脹效應，也因為美國日益強硬的外交政策，可能會加快其他央行的去美元化計劃，刺激黃金需求。

美國公布向加拿大及墨西哥能源產品徵收關稅後，紐約期油昨高見每桶75.18美元，與布蘭特期油每桶約76美元的價格差距收窄。

（綜合報道）

[國際金融]

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