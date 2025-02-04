富力兩大股東 3億股強制轉手

另據平保於去年12月27日申報，旗下的深圳聯新投資管理強制執行與李思廉和張力分別簽署有關廣州富力地產股份有限公司1億股及2億股H股的《存管協議》，並作為受讓方接受該等廣州富力地產股份有限公司1億股及2億股H股。按1月24日收市價1.21元，3億股股份市值約3.63億元。

天譽置業董事會不反對清盤

另外，小型內房天譽置業（0059）昨午公布，百慕達最高法院商事法庭首席法官因行政原因已重新安排公司的清盤呈請聆訊至百慕達時間2025年2月6日（周四）審理。另公司董事會確信公司的重組已不再可行，並認為法院在聆訊上頒令對公司進行清盤才符合公司債權人的最佳利益。公司於昨晚再發通告，宣布終止2023年9月提出的重組支持協議。

集團指出，儘管公司在過去兩年半的時間內做出了努力，但公司仍未能獲得任何資金來支持重組及解決公司的財務問題。更糟的是，即使能獲得重組資金，但在中國房地產市場持續低迷的情况下，公司業務已惡化，無法按最初計劃產生預期的銷售收益以履行百慕達計劃及香港計劃項下的付款義務。董事會亦已於1月24日通過決議，決定並通知聯合臨時清盤人，董事會不反對清盤呈請。