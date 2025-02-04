賭收連跌兩月內地客減 拖跌濠賭股 金沙中國上季淨收入跌18％ 股價挫7%

明報記者 陳偉燊

金沙去年第四季除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年跌12.69％至5.71億美元。該集團透露，正值農曆新年，已有約1000間倫敦人套房及客房投入服務。儘管摩根大通及麥格理等均認為金沙季度業績及倫敦人的復蘇好過預期，並調升目標價，但金沙未能延續假前連續3日股價升勢。

春節首6日內地客跌8.3％

此外，澳門旅遊局公布，由大除夕至大年初五（1月28日至2月2日）6日共有101萬旅客訪澳，按年跌6.1％。旅客集中在大年初三至大年初五訪澳，超過澳門旅遊局預計日均18.5萬人次水平。尤其初三共錄近21.91萬人次訪澳，為疫後最高，亦為歷來單日最高入境旅客數目三甲之列，並且按年增加9.1％。期間內地客有76.04萬人次，按年跌8.3％（見圖），貼近2019年疫情前的76.33萬人次水平；香港旅客亦按年跌3.2％至近18.45萬人次。

瑞銀料2月賭收回升

撇除內地及香港，台灣及國際入境客約6.52萬人次。昨日大年初六據澳門傳媒引述治安警數據顯示，截至下午5時錄得14.2萬人次旅客入境。

瑞銀報告指出，在今個檔期首4日內地訪客佔比約75％，日均訪澳內地旅客達13.9萬人次，按年增長6％，回復至2019年同期水平。至於日前公布1月份澳門賭收水平則比預期低，料受到農曆新年前季節因素影響，但從今個檔期第四及五日（大年初三及大年初四）數據評估，料有望帶動2月賭收上升。