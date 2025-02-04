港12月零售跌9.7% 珠寶銷售挫13.8%

零售協會：一簽多行只惠及個別行業

扣除價格變動後，去年12月零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌11.5%。各類別銷售中，跌幅較大的包括珠寶首飾、鐘表及名貴禮物，按年下跌13.8%；電器及其他未分類耐用消費品跌20.2%；汽車及汽車零件跌36.3%；而家具及固定裝置跌22%。

謝邱安儀於網上會議上表示，去年12月港人因聖誕長假期外遊，加上旅客消費模式改變，消費力大減，令零售額受壓。她指出，「一簽多行」政策雖提升訪港旅客數量，但消費額並未同步增長，因消費模式改變以致客單價下降，僅個別行業受惠，如化妝品類別，惟仍需視乎是否有推廣及折扣優惠來刺激消費。

基數效應減 4月起跌幅料收窄

謝邱安儀又表示，根據4000間會員企業的1月實際數據及2月預測數字，逾三成會員表示生意按年持平或錄得單位數增長，受惠行業主要為便利店、化妝品及超市，增長受推廣及優惠帶動。不過，超過六成企業錄得單位數至低雙位數跌幅，當中百貨、電器等類別受影響較大，因客源主要為本地消費者，旅客購買意欲較低。

她續指出，今年農曆新年初一至初五與去年同期相比，普遍會員反映生意持平或錄得單位數至低雙位數跌幅，其中珠寶類別因金價高企影響，跌幅達兩至三成。

展望後市，謝邱安儀認為，由於去年首季零售數據基數較高，今年首季表現或較具挑戰性。然而，隨着基數效應減弱，預計4月起跌幅將收窄，部分月份或錄得輕微升幅。若現時經濟狀况維持不變，協會估計全年零售數據將持平，變幅在正負2%之間。