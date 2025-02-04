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經濟

人幣曾失守7.37 見27月低 華據報擬向美承諾不貶值

【明報專訊】美國2月4日起向中國徵收10%關稅，一度拖累離岸人民幣（CNH）兌美元顯著急跌。CNH早段一度失守7.37，貶近500點子（1元等如10,000點子），見逾27個月低後跌幅收窄，至截稿前CNH報7.344。《華爾街日報》引述知情人士指出，中國已準備一份與美國特朗普政府開展貿易協商的初步方案，其中包括再次承諾不透過將人民幣貶值來支持出口。

WSJ：或恢復「第一階段」貿易協議

據報，作為協商準備工作的一部分，北京方面討論的一項提議將圍繞在恢復一項被稱為「第一階段」貿易協議。該協議在2020年由中國與特朗普政府簽訂，美方要求中國兩年內增加採購2000億美元的美國出口商品，惟因新冠疫情而未有達標。在今年1月，曾傳出特朗普已指示聯邦機構評估中國在「第一階段」貿易協議下的表現。

報道又指出，中國為避免特朗普提高關稅的其他舉動，將包括增加對美國投資的提議，以及承諾減少化學品芬太尼前體運送，更希望將TikTok視為商業問題，意味可能允許TikTok母公司字節跳動的投資者與有興趣的美國競標者展開交易談判。

瑞銀高盛料關稅拖低中國GDP

另一方面，瑞銀首席中國經濟學家汪濤表示，若然美國持續向中國加徵10%關稅，將令中國出口、經濟增長受壓，拖累中國GDP下降0.3至0.4個百分點，導致投資和消費減弱；出口衝擊亦可能令中國通脹再跌0.2個百分點；參考2018至2019年美國加徵關稅情况，相信中國不會即時採取反制措施，而是會保持談判及合作持開放態度。瑞銀又維持中國今年經濟增長4%的預測，並指出美國額外加徵關稅的時機比預期快，但幅度較預期小，未來對中國徵收額外關稅的時間及規模仍存在很多不確定。人民幣走勢方面，瑞銀指最新的關稅加徵將令人民幣面臨新的貶值壓力，故維持年底美元兌人民幣見7.6的預測。

高盛則預測，若美國持續對華產品加徵10%關稅，將令中國今年實際GDP增速下降0.5個百分點，並對通脹構成適度的下行壓力，導致央行在貨幣政策寬鬆之前會優先考慮匯率的穩定。高盛又指出，在岸市場在本周三農曆新年假期後重新開市，中國可能會允許人民幣兌美元中間價走弱至7.3，最終將跌至7.4至7.5水平。同時鑑於中國經濟疲弱和持續放鬆貨幣政策的需要，預計中國首季將降準0.5個百分點。

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