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經濟

港股蛇年開局曾挫460點 收跌7點 關稅戰拖低出口股 創科插5%

【明報專訊】美國對中國、加拿大及墨西哥加徵關稅，加拿大隨即反擊，全球貿易戰陰雲密佈下，港股、人民幣一度股匯齊大跌。離岸人民幣曾跌穿7.37水平，見兩年多以來最弱，加上財新中國1月製造業採購經理指數（PMI）遜預期兼見4個月低，港股蛇年首個交易日未能紅盤高開，恒指最多跌460點，收市跌幅收窄至7點，低位反彈逾400點，兩萬點關口失而復得。內地A股假期休市，在北水缺席下，大市成交錄逾1200億元。

明報記者

恒指低開176點後跌幅擴大，最多急跌460點，低見19,764點，中午傳出中國擬與美國就關稅展開協商，恒指跌幅大為收窄，收市報20,217點，跌7點，終止三連升。國指、科指更倒升收市，分別升0.03%及0.29%，分別創近3個月及近4個月收市新高。A股明天（周三）農曆年假後復市，港股昨日成交金額較上個交易日（半日市）增加1.41倍至1249億元，但較1月份日均成交約1437億元仍低約13%。

科指倒升 阿里中芯逆市急漲

全球貿易戰升溫憂慮下，出口及內需股受壓，創科（0669）跌近半成；百威亞太（1876）及青啤（0168）跌約2%；華潤啤酒（0291）跌逾1%；李寧（2331）跌近3%。

科網股個別發展，美團（3690）及京東（9618）跌3%至4%，小米（1810）跌0.9%，但阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）逆市做好，分別升6.5%及0.75%。半導體股亦見做好，中芯國際（0981）據報已克服5納米製程核心技術，股價漲逾一成，為全日表現最好藍籌；ASMPT（0522）升逾3%。商湯（0020）升近半成。

澳門1月賭收按年跌5.6%，金沙中國（1928）開市前公布去年第四季淨收益按年下跌，濠賭股受壓。金沙中國大跌7%，為表現最差藍籌；銀河娛樂（0027）跌近6%；新濠國際發展（0200）亦跌近半成。美高梅中國（2282）、澳博（0880）及永利澳門（1128）跌逾2%。

分析：策略宜傾向保守 現金為上

獨立股評人郭思治表示，美國開始對中國加徵10%關稅，市場擔憂未來關稅會否再加，大市曾跌逾400點，兼且成交一般，反映投資者入市意欲不高，持貨者亦不放心，稍有不利消息會即時計數離場。現時恒指只是技術上由數隻重磅恒指成分股支撐，令股市難以回落。雖然他預期港股後市走勢未致太差，但投資策略仍傾向保守，只宜小注，持現金為上，料恒指在19,700點至20,300點區間上落。

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