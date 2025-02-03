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經濟

香港地產

包點料理董事相關人士1780萬購屯門舖

【明報專訊】商用物業做價持續低水之際，屯門新安街富益商業大廈一籃子商舖，於上月初獲一組買家以約1780萬元購入。資料顯示，上述大廈LG1至4號舖，面積2415方呎，成交價740萬元、呎價約3064元；LG5號舖面積2279方呎，成交價同為740萬元、呎價約3247元；另UG3號舖面積716方呎，成交價300萬元、呎價約4190元。

資料顯示，上述商舖登記買家為譚冠生、張健強、蔡龍澆、鄒華東，其中譚冠生及蔡龍澆與包點料理董事名稱相同，相信為同一組人士。翻查資料，譚冠生等近年不乏入市動作，去年7月，建灝旗下屯門住宅上嵐劈價45%推售，譚冠生等以逾1522萬元連購5伙。

成交呎價介乎3064至4190元

包點料理主力售賣中式點心，估計分店逾30間及遍佈全港，被形容屬本港平民美食代表之一。

據悉，上述屯門物業由資深投資者羅守輝或相關人士持有，於2018年以約6875萬元購入富益商業大廈一籃子商舖、寫字樓及車位，去年初以3308萬元出售寫字樓部分（6、7、12 樓全層連天台），總面積逾1.44萬方呎、呎價約2286元，連同是次出售商舖涉約1780萬元，共套現約5088萬元。

湯文亮胞弟1200萬購西營盤舖

另資料顯示，原由美聯前執行董事郭應龍持有的西營盤第三街168至172號地下1號舖連入則閣樓，總面積共1750方呎，早前以1200萬元售出、呎價約6857元，登記買家為蕊維國際有限公司，董事為紀惠集團行政總裁湯文亮胞弟湯子亮。郭應龍2022年初以1470萬元購入，帳面蝕270萬元或18%。

蔡志忠放售灣仔商廈單位叫價1.3億

另資深投資者蔡志忠去年底購入的商廈銀主盤現正放售，美聯商業營業董事陳欽豐表示，該行獲委託出售灣仔會展廣場辦公大樓高層08至09室，面積約5650方呎，意向價約1.3億元、意向呎價約2.3萬元。

據悉物業於2023年獲中資公司以約3億元購入07至09室，面積9407方呎、呎價約3.1萬元，惟去年淪為銀主盤，同年10月蔡志忠以約1.35億元購入、呎價約1.5萬元，呎價一年間下挫逾五成；據悉蔡志忠現時只放售08至09室，以呎價計，叫價較購入價高53%。

相關字詞﹕灣仔會展廣場辦公大樓 蔡志忠 紀惠集團行政總裁湯文亮 郭應龍 羅守輝 平民美食 包點料理

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