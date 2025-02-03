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經濟
2025年2月3日星期一
股市最前線
物流界：拓低空經濟應重效益 忌淪口號 學者籲高價值醫療物資運送優先採用
載貨限制望放寬 避高廈風雨成挑戰
無人機匯演商呻向政府申請時間冗長
證監料下財年赤字2.4億 擬復收牌費
星路金融：FinOne 2.0縮客戶系統接駁時間
比亞迪1月銷量升49% 吉利銷售增25%
渣打：推動外企發港元債 降利息 盼成美元債替代選擇 冀短期錄成功案例
亞洲發G3債上月旺 全年料升15%
Anytime Fitness港兩月開3店 稱有發展空間 料續添新舖
AI增MRI圖像對比度 望取代顯影劑
長遠可「照辦煮碗」 照CT超聲波毋須顯影劑
張兆聰：恒科指高開後倘守10天線 可持有
中銀港元定存息1個月高見4厘
澳元定存高息精選
技術取勝：萬洲反彈後或下試5.7元
劉思明：科技股看好 留意舜宇瑞聲比亞迪電子
周顯：特朗普採先易後難政策
湯文亮：求籤者不是局長 不用換人
路勁部署推凱和山「樓王」 擬提價2% 今年樓價料有5%內溫和升幅
屯門全新盤涉250伙 主打一兩房
包點料理董事相關人士1780萬購屯門舖
蛇年12焦點新盤涉1.2萬伙 聚焦啟德
雅利德樺臺3房戶 售1350萬 業主平手
新地商場新春生意額增一成
中銀港元定存息1個月高見4厘
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【明報專訊】港元定存高息精選1個月見4厘，為中銀香港「特優港元定期存款（以外幣兌換）」優惠之年利率
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