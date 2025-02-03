長遠可「照辦煮碗」 照CT超聲波毋須顯影劑

研發MRI採AI難度最高

他估計，這個AI方案將來應該會最先獲准在香港正式使用。接着就是取得內地的國家藥品監督管理局（NMPA）認證，獲准在內地使用。而取得美國食品藥物管理局（FDA）認證，則要再遲一步。

他又指出，其實電腦斷層掃描（CT）、X光、超聲波等檢測，有部分個案亦同樣需要使用顯影劑（成分和磁力共振掃描的顯影劑不同）來增強對比度。因此，這些檢測未來亦同樣有可能借助AI模型來虛擬增強對比度，代替使用顯影劑，只是演算法的設計可能有分別而已。

他認為，在上述幾種檢測當中，為磁力共振掃描研發這種AI模型的難度是最高，因磁力共振掃描的原理最複雜。其次是電腦斷層掃描，但難度只是前者幾分之一；X光和超聲波則最容易。所以，如果將來有資源的話，該公司為這3種檢測研發相應AI模型的時間應會比較短。

[新經濟新天地]