亞洲發G3債上月旺 全年料升15%

趕特朗普上任新春前發債

嚴守敬表示，債券發行人已接受債息在高位維持更長時間（higher for longer），且未來減息預期已反映在長期債券孳息率，發行人毋須再等實際減息，他預期今年亞洲（日本除外）的G3貨幣債券發行額可繼續按年上升15%。

截至上周一（1月27日）止，今年亞洲G3債發行額不足1個月便達到291.77億美元，按年急增68.4%，亦相當於去年全年的16.63%。嚴守敬稱，不少發行人趕於1月20日特朗普上任前發債，以免增添政策因素影響，加上今年農曆新年較早，令有計劃於首季發債的發行人把握年初流動性較佳的首兩周發行。不過部分中資發行人改以人民幣發債，加上債息較難預期，後續美元債發行會相對放緩。

雖然美息維持高位，但嚴守敬表示，對於美國企業而言債息並不高，反映信貸風險定價的信用利差（credit spread），即企業債高於國債孳息率的差距仍在低水平，過去兩年美元債券發行供應少，投資者亦願意接受較低的信用利差，以往利差或達3位數點子（1厘等於100點子），現時則可低至約80點子。