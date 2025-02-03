星路金融：FinOne 2.0縮客戶系統接駁時間

今年資管諮詢規模目標280億

蔡華指出，「FinOne 1.0」過去根據旗下個別金融產品類型的獨立交易系統，如債券及基金各有自己獨立的系統，並將其與各金融機構自身的交易系統作單獨連接，惟其時間成本較大。

因此長期而言需要一套更有效率的中台系統，因而推出「FinOne 2.0」，並將其預先與系統供應商作對接，其後再與金融機構交易系統作接駁。他提到，過去「FinOne 1.0」由開發至解決系統間融合問題需時兩至三個月，但「FinOne 2.0」推出後縮短至數星期則可完成。

蔡華指出，星路金融科技於去年底完成年初定下的目標，資產管理諮詢規模（AUA）及機構客戶數目分別為106億元及60個，而目前券商客戶佔最多數。而今年設下AUA及機構客戶的目標，分別為280億元及200至300個。

對於未來發展「FinOne 3.0」的方向，蔡華提到集團有意於未來發展成為可提供支援實體資產交易之餘，同時可兼容虛擬資產交易的平台。他亦提到，有意發展為多類型產品的人工智能（AI）投資顧問，為客戶做配置，預計將於今年下半年推出。