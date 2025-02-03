載貨限制望放寬 避高廈風雨成挑戰

GPS定位準確度不高

然而，無人機在高樓密集的城市環境仍面臨諸多技術挑戰。無人機匯演公司X Social Group行政總裁林漢源指出，大廈玻璃幕牆反射、風速變化、雨量等因素均影響無人機的飛行穩定，在城市中無人機需繞道飛行，或削弱效率，使其與地面運輸相差無幾。另全球定位系統（GPS）定位準確度不高，業內大多使用北斗衛星。他又指出，雖然部分香港教育機構已推出低空經濟相關的培訓課程，但短期內尚難以解決當前的人才缺口。

私隱安全問題引發關注

此外，無人機的私隱與安全問題亦引發關注。由於無人機飛行過程中需鏡頭、雷達、傳感器進行環境感知，並即時調整航道，市民或擔憂鏡頭侵犯私隱。

不過，林漢源稱部分公司的無人機鏡頭採用熱點感應方式，並隨着日後飛行數據增加，相信市民接受度將逐步提高。

去年11月，深圳預計2024至2026年低空設施投資額將逾120億元人民幣，包括新建起降點、5G-A通訊基站。林漢源說：「其實都是由政府牽頭去投資基建，好像以前的開路，無人機都一樣，政府不牽頭的話，民企不會去推這些。」