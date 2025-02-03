物流界：拓低空經濟應重效益 忌淪口號 學者籲高價值醫療物資運送優先採用

明報記者 黃志偉

早於工作組成立前，政府部門已嘗試利用小型無人機做巡邏及檢查、勘測、植保農藥等工作，以提升服務及管理效率。不過，若要實現較大的經濟規模，無人機應用場景便需要增加。

順豐供應鏈：與港客洽應用場景

順豐供應鏈（香港和澳門）董事總經理董柏成表示，公司有申請參與這次沙盒計劃，並正與香港客戶討論無人機的應用場景。例如，有集團會為一些住在偏遠地區如離島或鄉村的居民化驗食水，以檢測是否含有重金屬或其他有害物質。由於水樣本運送需使用溫控容器，且必須在數小時內送達大埔工業邨做化驗，而樣本可能僅是半公升水，卻需派遣一輛車運送至目的地，成本較高。若未來能利用無人機，將提升檢測頻率與效率。

宜助突破傳統運輸限制

「不是純粹響應一個口號『我們要發展低空經濟』，所有東西都用飛，我們要考慮有沒有經濟效益。」董柏成認為，無人機應用須兼顧經濟效益及突破傳統運輸限制，例如加快水質檢測有助縮短建築業工程周期。他指出，建築項目每日涉及龐大成本，若因檢測延誤影響進度，將帶來巨大損失。「不是只比較用車還是無人機，而是以往需時數天的工作，現在可能即時完成，令建築工程大幅縮短時間，成本效益才真正顯現。」

此外，他提到公司目前協助一間隱形眼鏡生產商配送至800間眼鏡店。若顧客所需度數缺貨，現時需翌日再來或另尋門市購買，而無人機可縮短補貨時間，讓顧客午飯後即能取貨；或者降低退貨產生的物流成本。

續航力50公里已可覆蓋全港

醫療應用方面，他舉例長洲居民需於每天上午11點前完成抽血，若以無人機運送，診所或醫院的服務時間將得以延長，不再受限於早上時段。同時，若醫院血庫突發短缺特定血型，面對交通擠塞時，無人機可迅速配送血包；目前公司已在深圳醫院做相關服務。「香港其實很適合無人機，因為續航力達50公里已可覆蓋全港。」

然而，如何面對初期規模有限、成本偏高的挑戰，科大低空經濟研究中心主任李默及其團隊書面回覆本報認為，無人機運輸可以優先聚焦於高價值或緊急的場景，例如緊急醫療物資、血包、器官運輸或偏遠地區的救援物資供應。通過逐步擴展航線及技術升級，無人機服務將實現規模經濟，從而降低成本。此外，透過與醫療機構、政府部門或物流公司合作，共同承擔成本並提升社會認受程度，也能幫助推動用戶從傳統人手配送轉向無人機服務。

此外，無人機僅需設置通訊網絡及簡單起降場地，即可覆蓋許多傳統物流難以觸及的地方。

現階段緊急救援需求頻繁，舉例每周末西貢蚺蛇尖遠足救援，經常需動用飛行服務隊，但這種傳統救援方式在某些情况下未能完全滿足需求，例如院外心臟停止（OHCA）或嚴重過敏反應等急需儀器救治的案例，便可利用無人機於黃金救援時間（10分鐘內）迅速運送AED等關鍵設備，提高救援成功率。