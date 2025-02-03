物流界：拓低空經濟應重效益 忌淪口號 學者籲高價值醫療物資運送優先採用

【明報專訊】特區政府成立的「發展低空經濟工作組」（下稱工作組）於去年11月召開首次會議時，提及今年初起將陸續推行「監管沙盒」試點項目，料首階段以無人機載貨為主。有物流業界人士表示，正考慮運送緊急醫療物資、血包、水質檢測樣本等貨物，強調應着重無人機應用如何提高成本效益及突破目前物流運輸的局限，並非為響應口號而做。有研究低空經濟的學者指出，針對初期規模有限、成本偏高的挑戰，無人機運輸可以優先聚焦於高價值或緊急的場景。
明報記者 黃志偉
早於工作組成立前，政府部門已嘗試利用小型無人機做巡邏及檢查、勘測、植保農藥等工作，以提升服務及管理效率。不過，若要實現較大的經濟規模，無人機應用場景便需要增加。
順豐供應鏈：與港客洽應用場景
順豐供應鏈（香港和澳門）董事總經理董柏成表示，公司有申請參與這次沙盒計劃，並正與香港客戶討論無人機的應用場景。例如，有集團會為一些住在偏遠地區如離島或鄉村的居民化驗食水，以檢測是否含有重金屬或其他有害物質。由於水樣本運送需使用溫控容器，且必須在數小時內送達大埔工業邨做化驗，而樣本可能僅是半公升水，卻需派遣一輛車運送至目的地，成本較高。若未來能利用無人機，將提升檢測頻率與效率。
宜助突破傳統運輸限制
「不是純粹響應一個口號『我們要發展低空經濟』，所有東西都用飛，我們要考慮有沒有經濟效益。」董柏成認為，無人機應用須兼顧經濟效益及突破傳統運輸限制，例如加快水質檢測有助縮短建築業工程周期。他指出，建築項目每日涉及龐大成本，若因檢測延誤影響進度，將帶來巨大損失。「不是只比較用車還是無人機，而是以往需時數天的工作，現在可能即時完成，令建築工程大幅縮短時間，成本效益才真正顯現。」
此外，他提到公司目前協助一間隱形眼鏡生產商配送至800間眼鏡店。若顧客所需度數缺貨，現時需翌日再來或另尋門市購買，而無人機可縮短補貨時間，讓顧客午飯後即能取貨；或者降低退貨產生的物流成本。
續航力50公里已可覆蓋全港
醫療應用方面，他舉例長洲居民需於每天上午11點前完成抽血，若以無人機運送，診所或醫院的服務時間將得以延長，不再受限於早上時段。同時，若醫院血庫突發短缺特定血型，面對交通擠塞時，無人機可迅速配送血包；目前公司已在深圳醫院做相關服務。「香港其實很適合無人機，因為續航力達50公里已可覆蓋全港。」
然而，如何面對初期規模有限、成本偏高的挑戰，科大低空經濟研究中心主任李默及其團隊書面回覆本報認為，無人機運輸可以優先聚焦於高價值或緊急的場景，例如緊急醫療物資、血包、器官運輸或偏遠地區的救援物資供應。通過逐步擴展航線及技術升級，無人機服務將實現規模經濟，從而降低成本。此外，透過與醫療機構、政府部門或物流公司合作，共同承擔成本並提升社會認受程度，也能幫助推動用戶從傳統人手配送轉向無人機服務。
此外，無人機僅需設置通訊網絡及簡單起降場地，即可覆蓋許多傳統物流難以觸及的地方。
現階段緊急救援需求頻繁，舉例每周末西貢蚺蛇尖遠足救援，經常需動用飛行服務隊，但這種傳統救援方式在某些情况下未能完全滿足需求，例如院外心臟停止（OHCA）或嚴重過敏反應等急需儀器救治的案例，便可利用無人機於黃金救援時間（10分鐘內）迅速運送AED等關鍵設備，提高救援成功率。