薛偉傑：摺疊式升降桌 方便又慳位

【明報專訊】自從新冠疫情之後，愈來愈多上班族會有部分時間在家工作，連帶升降書桌等人體工學家具的銷情也因而受惠。「飛美思」（FreeMAX）近期大力宣傳的A6-Fold，就號稱是香港市場上第一款採用摺疊式設計的電動升降書桌，既可以讓用戶享受升降書桌的方便舒適，又容易收納存放，特別適合在香港狹窄的居住空間使用。
用戶只需用雙手按着桌面板底下的按鈕，同時輕輕壓下或者拉起桌面板，就可以將桌面板摺疊或者打開。摺疊之後，書桌的深度即由73厘米大減至27厘米，節省大半的空間。
桌面板除了水平和垂直摺疊之外，還可以根據用戶的工作需要，在0度至90度之間無間段自由調校傾斜角度。因此，不論是操作電腦、做功課、閱讀還是繪畫，用戶都可以在最舒適的情形下工作。桌面板邊緣並設有收納式書擋，只需將書擋拉出，即可以防止書本和文具在桌面板傾斜時下跌。
單摩打設計 升降速度每秒15毫米
A6-Fold的桌面板最高可以升至1.2米，身高1.85米以下的用戶都可以站立使用。桌面板有兩個尺寸，100×73厘米的型號售價2580元，85×73厘米的型號售價2480元。它採用單摩打設計，升降速度是每秒15毫米，最高承重量為60公斤；可以記憶2個高度。
FreeMAX的賣點是本地公司，可以長期提供上門維修和更換零件等服務。另外，它聲稱提供新春優惠，凡購買其升降桌的用戶，可用正價的八折加購其人體工學椅。