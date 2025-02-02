薛偉傑：摺疊式升降桌 方便又慳位

用戶只需用雙手按着桌面板底下的按鈕，同時輕輕壓下或者拉起桌面板，就可以將桌面板摺疊或者打開。摺疊之後，書桌的深度即由73厘米大減至27厘米，節省大半的空間。

桌面板除了水平和垂直摺疊之外，還可以根據用戶的工作需要，在0度至90度之間無間段自由調校傾斜角度。因此，不論是操作電腦、做功課、閱讀還是繪畫，用戶都可以在最舒適的情形下工作。桌面板邊緣並設有收納式書擋，只需將書擋拉出，即可以防止書本和文具在桌面板傾斜時下跌。

單摩打設計 升降速度每秒15毫米

A6-Fold的桌面板最高可以升至1.2米，身高1.85米以下的用戶都可以站立使用。桌面板有兩個尺寸，100×73厘米的型號售價2580元，85×73厘米的型號售價2480元。它採用單摩打設計，升降速度是每秒15毫米，最高承重量為60公斤；可以記憶2個高度。

FreeMAX的賣點是本地公司，可以長期提供上門維修和更換零件等服務。另外，它聲稱提供新春優惠，凡購買其升降桌的用戶，可用正價的八折加購其人體工學椅。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]