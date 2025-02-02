明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

郭少芸放租第一城4單位 年收租或近70萬

【明報專訊】租務需求持續強勁，租金可望持續穩中上揚，近年北上發展、轉戰內地直播帶貨的TVB前藝人郭少芸，新近「一口氣」將持有的4個沙田第一城細單位放租，如全數以意向價月租1.45萬元租出，年租金收入可達近70萬元，租金回報率逾4厘，優於銀行定存利率。

美聯區域聯席董事黃錦瀚表示，由郭氏等持有的4個單位沙田第一城兩房戶，現以月租1.45萬元放租，實用呎租叫價介乎48元至51元，屬市價水平。若4伙全數以意向租金出租，即年租金收入可達69.6萬元，租金回報達約4至4.26厘。

翻查資料，上述放租的4伙沙田第一城兩房戶，是郭少芸與家人在去年10月至11月期間以個人名義購入，實用面積284至304方呎，購入價408萬至438萬元，成交呎價介乎14,366至15,317元，共涉資1709萬元。據悉，郭氏選購單位多附設簡單裝修及小量家電，不用額外投放資金翻新，租客可即租即住。

郭少芸向來鍾情「磚頭」，早年尚未北上發展，據報曾以逾800萬元購入西灣河逸濤灣單位，2018年離開電視台後，轉戰內地「賺人仔」，2021年因新冠疫情關係，投身直播帶貨及出席商演，更在內地定居。她密密吸金，先後在順德和杭州置業，更在微博分享杭州新居的環境。

除了上述4個單位外，郭少芸還於去年12月斥資903.5萬元購入龍頭屋苑鰂魚涌太古城一個兩房戶，位於海天花園恒天閣高層D室，實用588方呎，實呎15,366元。換言之，郭氏在過去約3個月，最少購入5個物業，涉資約2612.5萬元。

另中原副區域營業經理王勤學表示，於上月初入伙的元朗大旗嶺尚柏，暫錄5宗租務成交，最新租務成交為中層D室，實用285方呎，一房間隔，業主以月租1.1萬元放租，農曆新年前夕獲租客以1.04萬元承租，減價600元或約5%，折合實用呎租36.5元。王透露，租客為一名本地空姐，心儀屋苑樓齡新，位置方便，見單位間隔合用，拍板承租。業主2024年10月以266.83萬元一手購入，現享約4.7厘租金回報。

黃金海灣．珀岸昨售24伙

新盤市場方面，旭日集團旗下屯門青山公路青山灣段黃金海灣．珀岸，在春節前加推單位，昨日進行次輪銷售，以先到先得形式發售133伙，全以價單形式發售，折實售價由294.6萬元起。市場消息指出，昨日售出約24伙。旭日國際地產開發部董事總經理李炳餘稱，黃金海灣兩期累售逾700伙，買家包括外籍人士及年輕用家，以一房為主，將視乎市場反應，部署下一輪銷售。綜合市場消息，蛇年首4天新盤市場共錄約38宗一手成交，較去年同期約9宗增29宗或3.2倍。

上 / 下一篇新聞