郭少芸放租第一城4單位 年收租或近70萬

美聯區域聯席董事黃錦瀚表示，由郭氏等持有的4個單位沙田第一城兩房戶，現以月租1.45萬元放租，實用呎租叫價介乎48元至51元，屬市價水平。若4伙全數以意向租金出租，即年租金收入可達69.6萬元，租金回報達約4至4.26厘。

翻查資料，上述放租的4伙沙田第一城兩房戶，是郭少芸與家人在去年10月至11月期間以個人名義購入，實用面積284至304方呎，購入價408萬至438萬元，成交呎價介乎14,366至15,317元，共涉資1709萬元。據悉，郭氏選購單位多附設簡單裝修及小量家電，不用額外投放資金翻新，租客可即租即住。

郭少芸向來鍾情「磚頭」，早年尚未北上發展，據報曾以逾800萬元購入西灣河逸濤灣單位，2018年離開電視台後，轉戰內地「賺人仔」，2021年因新冠疫情關係，投身直播帶貨及出席商演，更在內地定居。她密密吸金，先後在順德和杭州置業，更在微博分享杭州新居的環境。

除了上述4個單位外，郭少芸還於去年12月斥資903.5萬元購入龍頭屋苑鰂魚涌太古城一個兩房戶，位於海天花園恒天閣高層D室，實用588方呎，實呎15,366元。換言之，郭氏在過去約3個月，最少購入5個物業，涉資約2612.5萬元。

另中原副區域營業經理王勤學表示，於上月初入伙的元朗大旗嶺尚柏，暫錄5宗租務成交，最新租務成交為中層D室，實用285方呎，一房間隔，業主以月租1.1萬元放租，農曆新年前夕獲租客以1.04萬元承租，減價600元或約5%，折合實用呎租36.5元。王透露，租客為一名本地空姐，心儀屋苑樓齡新，位置方便，見單位間隔合用，拍板承租。業主2024年10月以266.83萬元一手購入，現享約4.7厘租金回報。

黃金海灣．珀岸昨售24伙

新盤市場方面，旭日集團旗下屯門青山公路青山灣段黃金海灣．珀岸，在春節前加推單位，昨日進行次輪銷售，以先到先得形式發售133伙，全以價單形式發售，折實售價由294.6萬元起。市場消息指出，昨日售出約24伙。旭日國際地產開發部董事總經理李炳餘稱，黃金海灣兩期累售逾700伙，買家包括外籍人士及年輕用家，以一房為主，將視乎市場反應，部署下一輪銷售。綜合市場消息，蛇年首4天新盤市場共錄約38宗一手成交，較去年同期約9宗增29宗或3.2倍。