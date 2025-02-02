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經濟

憂關稅推高通脹 美股三大指數升轉跌

【明報專訊】美國總統特朗普上周五公布向加拿大、墨西哥和中國加徵關稅，並考慮將關稅範圍擴至歐洲商品，以及鋼鐵、鋁、銅、藥品和半導體，市場憂慮措施將重新推高通脹，高利率將維持更長時間，拖累美股三大指數由升轉跌，標指早段曾升至6120點，接近歷史高位6128點，不過受消息拖累自高位下挫最多1.32%，收報6040點，全日下跌0.5%，納指收報19,627點，下跌0.28%，道指收報44,544點，下跌0.75%。

總結全周，道指上升0.27%，標指下跌1%，納指跌1.64%。上周五美國國債孳息率反彈，10年期國債孳息率一度升至4.58厘，收市報4.541厘，上升0.54%，對政策利率較敏感的兩年期國債孳息率升0.1％至4.216厘。美元指數升至1周新高，收報108.53，上升0.36%，全周升近1%，為11周以來最佳表現。

美元指數升至108.53 一周新高

反映半導體公司表現的費城半導體指數上周五跌0.29%，全周下挫6.1%，內地人工智能（AI）公司DeepSeek公布低訓練成本的言語模型，帶動累積大量升幅的AI美股周初急挫。特朗普繼續推動徵收半導體關稅，市場亦擔心美國再收緊對中國的半導體出口管制，Nvidia（美：NVDA）周五跌3.67%，全周跌15.8%。英特爾（美：INTC）周五公布收入指引低於預期，周五跌2.9%，全周跌6.72%。

彭博社列舉汽車、半導體、工業、太陽能和礦業股，將最受美國關稅影響。Evercore ISI分析師Chris McNally稱，三大車企通用（美：GM）、福特（美：F）、Stellantis（美：STLA）及其供應商將由於極端風險而繼續波動，若美國上調墨西哥關稅10%，估計會對通用和福特每股盈利有20%和10%衝擊。

相關字詞﹕半導體 關稅 人工智能 美股 特朗普

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