報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2025年2月1日星期六
睇樓手冊
美核心PCE通脹2.8% 符預期 蘋果為首科技股帶動納指升1% 金價創新高
蘋果上季銷售升4%新高 大中華營業額跌逾一成
OpenAI擬籌3120億 據指由軟銀牽頭
英特爾上季營業額跌7% 較預期佳
三星經營利潤按季跌三成 股價跌2%
二手樓蛇年開齋 富安花園3房未補價300萬易手
鯉景灣新春前交投淡 均呎1.26萬
南區．左岸4房連車位租7.5萬
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
美核心PCE通脹2.8% 符預期 蘋果為首科技股帶動納指升1% 金價創新高
蘋果上季銷售升4%新高 大中華營業額跌逾一成
OpenAI擬籌3120億 據指由軟銀牽頭
英特爾上季營業額跌7% 較預期佳
三星經營利潤按季跌三成 股價跌2%
二手樓蛇年開齋 富安花園3房未補價300萬易手
鯉景灣新春前交投淡 均呎1.26萬
南區．左岸4房連車位租7.5萬
周末睇樓好去處
美核心PCE通脹2.8% 符預期 蘋果為首科技股帶動納指升1% 金價創新高
蘋果上季銷售升4%新高 大中華營業額跌逾一成
OpenAI擬籌3120億 據指由軟銀牽頭
英特爾上季營業額跌7% 較預期佳
三星經營利潤按季跌三成 股價跌2%
二手樓蛇年開齋 富安花園3房未補價300萬易手
鯉景灣新春前交投淡 均呎1.26萬
南區．左岸4房連車位租7.5萬
prev
next