明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
二手放大鏡

香港地產

鯉景灣新春前交投淡 均呎1.26萬

【明報專訊】新春前後，二手物業交投市况受節日氣氛影響，西灣河鯉景灣於1月份截至25日錄得約3宗二手成交，平均成交呎價約1.26萬元，屬近年較低水平；區內代理指出，部分放盤業主憧憬新春過後，市場氣氛可隨往年傳統回升，因而令近日市場成交出現拉鋸。

明報記者 歐陽慧恩

美聯助理區域經理鄭琨表示，鯉景灣觀景閣高層A室，屬實用797方呎3房1套間隔，享東區海景，室內亦有較新裝修，新近以1120萬元易手、實呎14,052元，屬近月較高呎價成交；原業主早於2010年以780萬元購入上址，持貨近15年，帳面賺340萬元或44%。

鯉景灣3房15年升值逾四成

鄭續指出，雖然部分業主預期息口將持續回落，以及市場氣氛回暖，但買家入市態度仍審慎，導致屋苑二手交投放緩，鯉景灣單位放盤呎價一般於約1.3萬元水平才獲承接，而部分旺市時一盤難求的優質單位，叫座力仍然理想。

「鞋王」4000萬沽君臨天下3房

此外，資料顯示，原由「香港鞋王」兼資深投資者鄺海鑾及相關人士持有的九龍站君臨天下第2座中層B室，實用1061方呎，3房1套連士多房，近期以4000萬元易手、實呎37,700元；單位對下一層B室，2024年底以3680萬元成交，意味由上述鄺氏沽出的B室，於不足一個月內較同類賣貴320萬元或8.7%；至於鄺氏，早於2004年底以1928萬元一手購入上址，持貨約20年，帳面賺2072萬元或1.07倍。

另資料顯示，上環帝后華庭第1座低層I室，實用520方呎3房戶，以830萬元易手、實呎15,962元，屬屋苑3房戶約3年來的最低價位；單位現時由兩人聯名購入，二人之英文姓名均屬普通話拼音，料為內地背景人士，而原業主於2020年1146.8萬元購入上址，帳面蝕316.8萬元或28%，連使費料實蝕379萬元或33%。

部分市區細價屋苑仍然錄得短炒蝕讓個案；資料顯示，九龍灣上車屋苑得寶花園新錄E座中層8室成交，實用265方呎，兩房間隔，望樓景，以300萬元易手、實呎11,321元；原業主2024年4月以303萬元購入，持貨約9個月，帳面蝕3萬元或1%，連使費料蝕約9萬元或3%。

LP10兩房減價24% 600萬易手

中原分區營業經理何文俊表示，將軍澳日出康城LP10新錄第2B座中層D室成交，實用488方呎兩房間隔，設開放式廚房，望內園景，原業主叫價790萬元，終減價190萬元或24%，以600萬元沽出、實呎12,295元；原業主於2021年2月以790萬元一手買入，持貨近4年，帳面蝕讓190萬元或24%，若連使費料實蝕約234萬元或約30%

新界方面，利嘉閣高級經理梁偉傑稱，元朗金馬大廈低層E室，實用約296方呎，兩房間隔，有內地專才因居所租約期滿，索性轉租為買，以244.8萬元承接、實呎8270元；原業主2008年約65萬元買入，帳面獲利近180萬元或約2.8倍。

另外，美聯區域聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城第47座中層D室，實用304方呎兩房間隔，新近以406萬元易手、實呎13,355元；原業主2024年7月以395萬元購入，持貨約6個月，帳面賺11萬元或2.8%，惟連使費及其他雜項，有可能實際倒蝕約6萬元或1.5%。

[二手放大鏡]

相關字詞﹕得寶花園 樓價走勢 二手樓市 蝕讓成交 帝后華庭 君臨天下 鯉景灣 二 手放大鏡 二手成交

上 / 下一篇新聞