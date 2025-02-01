鯉景灣新春前交投淡 均呎1.26萬

明報記者 歐陽慧恩

美聯助理區域經理鄭琨表示，鯉景灣觀景閣高層A室，屬實用797方呎3房1套間隔，享東區海景，室內亦有較新裝修，新近以1120萬元易手、實呎14,052元，屬近月較高呎價成交；原業主早於2010年以780萬元購入上址，持貨近15年，帳面賺340萬元或44%。

鯉景灣3房15年升值逾四成

鄭續指出，雖然部分業主預期息口將持續回落，以及市場氣氛回暖，但買家入市態度仍審慎，導致屋苑二手交投放緩，鯉景灣單位放盤呎價一般於約1.3萬元水平才獲承接，而部分旺市時一盤難求的優質單位，叫座力仍然理想。

「鞋王」4000萬沽君臨天下3房

此外，資料顯示，原由「香港鞋王」兼資深投資者鄺海鑾及相關人士持有的九龍站君臨天下第2座中層B室，實用1061方呎，3房1套連士多房，近期以4000萬元易手、實呎37,700元；單位對下一層B室，2024年底以3680萬元成交，意味由上述鄺氏沽出的B室，於不足一個月內較同類賣貴320萬元或8.7%；至於鄺氏，早於2004年底以1928萬元一手購入上址，持貨約20年，帳面賺2072萬元或1.07倍。

另資料顯示，上環帝后華庭第1座低層I室，實用520方呎3房戶，以830萬元易手、實呎15,962元，屬屋苑3房戶約3年來的最低價位；單位現時由兩人聯名購入，二人之英文姓名均屬普通話拼音，料為內地背景人士，而原業主於2020年1146.8萬元購入上址，帳面蝕316.8萬元或28%，連使費料實蝕379萬元或33%。

部分市區細價屋苑仍然錄得短炒蝕讓個案；資料顯示，九龍灣上車屋苑得寶花園新錄E座中層8室成交，實用265方呎，兩房間隔，望樓景，以300萬元易手、實呎11,321元；原業主2024年4月以303萬元購入，持貨約9個月，帳面蝕3萬元或1%，連使費料蝕約9萬元或3%。

LP10兩房減價24% 600萬易手

中原分區營業經理何文俊表示，將軍澳日出康城LP10新錄第2B座中層D室成交，實用488方呎兩房間隔，設開放式廚房，望內園景，原業主叫價790萬元，終減價190萬元或24%，以600萬元沽出、實呎12,295元；原業主於2021年2月以790萬元一手買入，持貨近4年，帳面蝕讓190萬元或24%，若連使費料實蝕約234萬元或約30%

新界方面，利嘉閣高級經理梁偉傑稱，元朗金馬大廈低層E室，實用約296方呎，兩房間隔，有內地專才因居所租約期滿，索性轉租為買，以244.8萬元承接、實呎8270元；原業主2008年約65萬元買入，帳面獲利近180萬元或約2.8倍。

另外，美聯區域聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城第47座中層D室，實用304方呎兩房間隔，新近以406萬元易手、實呎13,355元；原業主2024年7月以395萬元購入，持貨約6個月，帳面賺11萬元或2.8%，惟連使費及其他雜項，有可能實際倒蝕約6萬元或1.5%。

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