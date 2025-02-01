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經濟

OpenAI擬籌3120億 據指由軟銀牽頭

【明報專訊】日本投資巨頭軟銀集團（日：9984）據報計劃牽頭對人工智能（AI）開發商OpenAI展開新一輪融資。路透社引述消息人士指出，磋商集資金額或高達400億美元（3120億港元），集資金額可能創下一家私人公司的單輪融資紀錄。連同該筆新投資計算在內，OpenAI估值更可能進一步膨脹至高達3000億美元（2.35萬億港元）。

估值或增至2.35萬億

《華爾街日報》早前則報道，有關集資可能令OpenAI估值升至3400億美元。

正當中國初創公司DeepSeek推出廉價版AI模型，引發市場憂慮未來開發及應用AI的成本之際，消息人士表示，軟銀在本輪融資中，仍然將OpenAI的估值從數個月前的1500億美元大幅調升73.3%，至2600億美元。若集資額以上限計，將佔新估值約13.3%，預計有關資金將以可轉換票據形式集資，與OpenAI上一輪融資類似，但條件之一是OpenAI需要重組業務，以擺脫其非營利部門對該公司的控制。OpenAI和軟銀均不願置評。

消息人士指出，軟銀可能直接向OpenAI投資150億至250億美元，部分資金可能供OpenAI用於支付與軟銀及甲骨文（美：ORCL）所組合營企業向Stargate的投資，以發展新AI基礎建設設施。Stargate現時的總投資額據報為1000億美元，未來可能增至5000億美元。

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