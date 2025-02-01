美核心PCE通脹2.8% 符預期 蘋果為首科技股帶動納指升1% 金價創新高

聯儲局重視的個人消費開支（PCE）物價指數去年12月按年升2.6%，升幅是7個月以來最大，較去年11月加快0.2個百分點；按月升0.3%，升幅是8個月以來最大。扣除食品和能源的核心PCE按年升2.8%，升幅與之前兩個月相同，按月升0.2%，全部數字都符合市場預期。

美勞工成本升3.8% 近3年最少

扣除食品和能源的核心貨品價格按月跌0.24%，是一年來最低。扣除住屋和能源的核心服務價格按月升0.3%，與之前相同。不少經濟師視為更準確反映物價的3個月核心PCE按年升幅，放緩至2.2%的5個月低位，顯示基本通脹壓力緩和。而且同日公布的單位勞工成本，去年第四季按年升3.8%，升幅是近3年來最慢。按季升幅雖然加快0.1個百分點至0.9%，但亦在預期之內。

聯儲鷹派理事：通脹仍存反彈風險

分析認為這意味薪酬推動需求和通脹的情况沒有惡化，兩項數據都支持聯儲局進一步減息。但去年9月反對大幅減息0.5厘、被視為「鷹派」的聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）表明，即使預期今年核心通脹將進一步緩和，但反彈風險仍在，所以希望先看到通脹恢復降溫才繼續減息，支持本周議息後維持利率不變的做法，強調在促使通脹回到局方2%目標還有工作要做。利率期貨顯示，市場估計5月減息機會只稍多於四成，到6月減息機會約七成。

數據公布後，美元曾升至一星期高位，美匯指數一度重上108.4水平，指標的美國10年期國債孳息率在4.5厘附近變化不大。美股早段靠穩，延續周四升勢，反映科技股的納指曾升逾1%至19,900點以上，但道指未能重上45,000點。

歐股本周亮麗 英股曾破頂

上季盈利勝預期的蘋果帶動大市，股價早段曾升4%。不過，連鎖藥房Walgreens Boots Alliance（美：WBA）暫停派發季度股息，股價曾急瀉逾15%。

歐洲股市本周表現亮麗，指標的Stoxx 600指數周五曾創新高，英國股市曾刷新紀錄。

金價亦繼續向好，周五企穩每盎司2800美元以上，曾再創新高，1月累積升近8%，主要由於歐洲央行和加拿大央行繼續減息，有利走勢與利率相反的黃金。而且美國總統特朗普威脅周六開始向加拿大及墨西哥加徵25%關稅，貿易不明朗亦促使資金流入黃金避險。部分經濟師預期，短線金價或上望3000美元。