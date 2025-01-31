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經濟

科技消費股帶動美股早段升 中概股做好 阿里較港高一成

【明報專訊】主要美國科技公司陸續公布業績，連同消費股帶動美股早段三大指數向上，納斯達克指數及標普500指數齊漲逾0.6%，IBM（美：IBM）一度升超過10%，facebook母公司Meta（美：META）預告今年資本開支650億美元，高於市場預期逾兩成，股價早段仍升近半成。

騰訊ADR較港升4%

美國經濟在2024年第四季度增速低於市場預期，黃金現貨價升超過1%，油價靠穩，比特幣重返10.6萬美元關口，帶動一眾加密幣概念股上升。

內地、香港股市因農曆新年假期休市，而於美國掛牌的中概股普遍上升，騰訊ADR（美：TCEHY）早段較本港周二收市價升4%；阿里巴巴（美：BABA）發布AI模型，稱優於DeepSeek，股價更較本港收市價升逾一成； 於美國掛牌的中國股票ETF亦普遍向上，iShare安碩大型股ETF（美：FXI）升逾2%。

雲收入增長放緩 微軟跌6%

業績方面，微軟周三收市後公布，截至去年12月底止第二季度純利升10.2%至241億美元勝預期，每股攤薄盈利3.23美元，收入增長12%至696億美元，亦好過市場預期的689.2億美元，但雲計算部Azure及其他雲服務收入按年升幅為31%，略低於前一季的33%及市場估計31.9%，拖累其股價於周四美股早段跌逾6%。

美GDP按季升2.3% 低預期

Meta亦公布第四季業績勝預期，純利按年升49%至208.38億美元，經調整後每股盈利為8.02美元，收入升21%至483.9億美元。集團預期，2025年第一季收入介乎395億至418億美元，年度收入料介乎1140億至1190億美元；年度開支料介乎600億至650億美元。

另外，昨日美股開市前，美國公布去年第四季GDP按季折合成年率增長2.3%，低於市場預期的2.6%，亦較第三季的3.1%放緩；全年GDP增長則為2.8%，略低於2023年的2.9%。美國第四季個人消費開支年度化按季初值增長4.2%，高於預期的3.2%；同期作為聯儲局通脹指標、剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數按季折合成年率初值為2.5%，符合市場預期，前值為2.2%。

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