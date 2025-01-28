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經濟
2025年1月28日星期二
股市最前線
新地6億奪大圍地 樓面呎價3100元 雷霆：建中小型住宅 總投資額料23億
天璽．海4房售近1.1億 呎價逾5萬
原漢榮油麻地舖租17萬 較原意向低四成
LP6兩房575萬易手 業主逾6年料蝕兩成
外籍空姐1.5萬租NOVO LAND兩房 呎租32元
外匯基金去年賺2190億 單季蝕201億 余偉文：外匯基金若增撥予政府 須先保貨幣穩定
港上月出口升5.2%勝預期 進口跌1.1%
內地1月製造業PMI跌至49.1 重陷收縮
A股收爐日偏軟 港股漲131點逾一個月高
證監罰恒生6640萬 涉多收客戶2240萬
萬科委深鐵辛傑任主席 祝九勝辭任 預告去年蝕450億 深圳國資委：有足夠「子彈」支持
澳新料港財赤至少持續3年 或加富人稅
恒隆地產：內地旗下商場攻跨城高消費群
外媒稱Perplexity AI 修改併TikTok方案
標指收益率22年來首低於美債
香島園藝採原生植物 減用殺蟲劑 為盛事提供綠化方案 植物可回收重用
張兆聰：DeepSeek掀波動 恒科指值博
港元定存息3個月高見5厘
美元定存高息精選
黃雯怡：金山雲受惠AI應用普及
梁天卓：政府應否干預社媒 助焦慮的一代？
鄭舒寧：管理者AI時代應具五大核心能力（三之二）
技術取勝：阿里不易突破91元阻力
何民傑：MPF倘由政府執行投資違市場主導原意
劉思明：炒春節後建築復工 留意水泥股
周顯：美減息「講多過做」真正原因
湯文亮：是好字為之 非好自為之
美元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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