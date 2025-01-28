黃雯怡：金山雲受惠AI應用普及

過去的周末，中國一家過往低調的大模型公司杭州深度求索，突然在媒體上持續霸屏。其發布的大模型DeepSeek-R1憑藉優越的性能和低廉的價格引起市場廣泛關注。在第三方基準測試中，其表現優於Open AI、Meta和Anthropic等美國領先AI公司。更重要的是，該模型每百萬個token的查詢成本僅0.14美元，遠低於OpenAI的7.5美元，且支持開源。市場認為，極高的計算效率和低廉成本將有利於AI應用加快普及，同時有利於打破美國在高端晶片領域對華禁運的壁壘，利好中國的AI應用類公司。中美晶片股及相關硬件產業鏈股份都隨之大跌，AI應用類股份則大漲。

金山雲（3896）作為內地領先的雲服務廠商，將受惠於AI應用市場的普及。此前公司與小米（1810）、金山軟件（3888）續訂大額框架協議。根據協議，2025年至2027年，來自金山軟件和小米的雲服務收入上限合計達113億元人民幣，其公有雲收入的增長能見度提升。隨着小米的電子硬件和智能汽車佈局擴張，金山辦公軟件業務WPS AI商業化的推進，將帶動金山雲收入持續增長。高級副總裁劉濤宣布金山雲全面升級智算服務體系，助力大模型應用落地，未來盈利能力有望持續改善。公司股價近期已急升至接近去年底高位6.79元，可候回吐吸納，短線有機會突破6.79元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]