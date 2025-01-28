標指收益率22年來首低於美債

股票風險溢價的計算基礎，是以股票的收益率（即股市的預期股息等收益，除以股市市值），與美國國債孳息率作對比。兩者的差異，反映投資者持有股票，相對於持有無風險的美國國債所獲得的額外風險補償。長期而言，股票需較國債帶來更高的回報，否則投資者會選擇持有安全的美國國債。

由於美國國債孳息率近期上漲，加上股票估值飈升的雙重作用，令股票風險溢價落入負值，可能對潛在的股市升勢構成威脅。不過中國AI初創DeepSeek推出的低成本、高效能AI開源模型，令市場懷疑以往的AI投資是否投入過高，拖累科技股周一早段下滑，美國10年期國債孳息率回落至4.5厘的今年低位。

暫未有迹象顯示，散戶對美股的需求受到抑制。根據Morningstar Direct的數據，去年12月，投資者向美國股票共同基金和ETF投入了625億美元，是單月資金淨流入的最高紀錄。美國個人投資者協會（AAII）的調查顯示，在截至上周三當周，預計未來6個月美股上漲的散戶比例升至43.4％的7周高位。