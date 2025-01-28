外媒稱Perplexity AI 修改併TikTok方案

允美政府將來持最多50％股份

根據CNBC接觸到的合併建議內容，新公司將由字節跳動注入TikTok美國業務，但不包括其核心算法，以換取字節跳動現有投資者取得新公司股份。Perplexity也會向新公司注入業務，為其投資者換取新公司股份。根據Perplexity去年底完成的最新一輪融資，其估值為90億美元。

此外，新的第三方投資者將向NewCo注資，用以向字節跳動股東支付一次性股息，以簡化企業治理。部分資金也將用於發展業務。據消息人士早前透露，建議中的新架構，將允許大部分字節跳動投資者保留股份。消息指出，雖然字節跳動曾暗示不會出售TikTok美國業務，但Perplexity表明其提案是合併而非出售，這增加了Perplexity的勝算。

消息稱，新企業合理價值遠高於500億美元。根據最新提案，一旦新企業在首次公開募股（IPO）的估值逾3000億美元，美國政府最多可持有一半股份。