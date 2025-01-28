萬科委深鐵辛傑任主席 祝九勝辭任 預告去年蝕450億 深圳國資委：有足夠「子彈」支持

【明報專訊】近期多次傳出遭深圳市政府相關工作專班介入及接管改造的內房龍頭萬科（2202）（深：000002），昨終公布人事變動及發出「滿江紅」的盈警。主席郁亮因工作調整原因而辭任，但留任董事，並獲委任為執行副總裁；曾傳遭公安帶走的總裁兼首席執行官祝九勝則因身體原因申請辭去董事、總裁、首席執行官及公司授權代表等職務，全面退出萬科管治。萬科大股東深圳市地鐵集團（下稱深鐵）黨委書記、董事長、兼萬科副主席辛傑將調任主席一職，並自願放棄董事酬金。
明報記者 方楚茵
萬科昨日同時預告2024年度轉蝕高達450億元（人民幣，下同），2023年度純利為121.6億元，扣除非經常性損益後的淨虧損亦達410億元，基本每股虧損達3.79元。集團指出，虧損主要因開發項目結算規模和毛利率顯著下降；新增計提了信用減值和存貨跌價準備；部分非主業財務投資出現虧損；部分大宗資產交易和股權交易價格低於帳面值。萬科H股昨日升2.9％，報5.66港元。A股則下跌1.6％，報7.27元。
辛傑：對首季債務償付做好安排
萬科今次董事局改組中，舊董事班子中除了放棄主席一職的郁亮，以及身為萬科職工代表、深圳市黨代表及公司開發經營部合伙人的王蘊成功留任外，班子職能已大削，包括郁亮降級至執行副總裁，總裁祝九勝離任，而董事會秘書、公司秘書朱旭亦要退任，日後僅主責聯繫長租公寓事業部。
萬科作為全國第一家上市的內地房企，自早年萬科爭奪戰後獲深鐵入股至今，雖然目前持股僅27.18％，但萬科已儼然國企般存在。今次萬科改組更觸動官媒齊齊發聲讚好，綜合《深圳特區報》、《南方日報》等報道，深圳市、廣東省及國家有關部門高度關注及積極支持萬科，又引述萬科新任董事會主席、深鐵董事長辛傑指出，在各方及大股東強有力的支援下，新的管理團隊將積極實施「一籃子」方案，有信心實現萬科隊伍穩定、財務穩定和生產經營穩定。目前公司已對今年第一季度債務償付做好了安排。
報道又引述多個部門，包括深圳市國資委負責人指出，截至去年底深圳市屬國資國企資產超過5萬億元，全年營收超萬億元，規模大、實力強，有足夠的「子彈」，支持深鐵集團通過一切可能的市場化、法治化手段推動萬科穩健發展，並強調深圳市還將統籌資產、資金、資源，在既有支持工具的基礎上，持續、分批、逐步通過直接注資、劃撥資產等方式，進一步降低地鐵集團資產負債率，增強其流動性，支持其更好地發揮萬科第一大股東的作用。
穗深住建部：助盤活資產 回籠資金
另外，廣州及深圳兩市的住建部亦齊齊發聲，指會協調有關方面妥善處置萬科部分閒置存量土地，幫助萬科盤活資產、回籠資金；以及繼續指導各城市政府加大協調力度，推動企業更多房地產項目進入「白名單」，持續用力推動房地產市場止跌回穩等。深圳地區8家國有銀行和股份制銀行負責人亦表示，銀行將繼續滿足萬科合理融資需求，幫助萬科增強流動性，實現穩健經營。
而深鐵與萬科亦即時展現「誠意」，萬科向深鐵以12.92億元轉讓紅樹灣物業發展項目49％權益及未來投資收益權；另以5824.7萬元向深鐵轉讓其持有的項目管理經營公司49％權益等。