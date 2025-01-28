內地1月製造業PMI跌至49.1 重陷收縮

從企業規模看，大、中及小型企業PMI分別為49.9、49.5和46.5，按月下降0.6、1.2和2點，均低於50的臨界點。

統計師：春節因素令生產放緩

以分類指數劃分，受春節因素影響，生產指數按月降2.3點至49.8，新訂單指數跌1.8點至49.2，反映製造業生產和市場需求放緩。不過，當中金屬製品、專用設備、鐵路、船舶、航空航天設備等的生產指數及新訂單指數均高於51.5，位於擴張區間。

非製造業商務活動指數方面，按月下降2點至50.2，遜預期的52.2，但仍處擴張區間。分行業看，服務業調查中心高級統計師趙慶河稱由於受春節假日臨近及冬季低溫天氣等因素影響，建築業進入傳統淡季，商務活動指數按月下降3.9點至49.3；服務業商務活動指數跌1.7點至50.3，其中與居民出行消費相關的道路運輸、住宿、餐飲等行業升至擴張區間。至於綜合PMI產出指數，按月減2.1點至50.1。

另統計局亦公布去年全國規模以上工業企業利潤，按年下降3.3%至7.43萬億元（人民幣，下同），單計12月則增長11%，終止連續4個月按年下跌的走勢。

從企業類型看，去年國有控股企業利潤總額按年跌4.6%至2.14萬億元；股份制企業跌3.6%至5.62萬億元；外商及港澳台投資企業減少1.7%至1.76萬億元；只有私人企業略為增0.5%至2.32萬億元。

工業司統計師於衛寧解讀指出，去年主要由高技術製造業帶動整體工業利潤增長，而消費品製造業利潤隨著一系列擴內需促進消費政策發力顯效，以及工業品出口持續增加帶動，去年按年升3.4%。